Contrarreloj buscan aprobar leyes decisivas

En las próximas dos semanas el Parlamento tendrá una inusitada actividad debido a que llega la fecha en que se estará a un año de las elecciones nacionales de 2019. De acuerdo con la Constitución, en el lapso que va desde el sábado 27 de este mes hasta el día del acto electoral no podrá aprobarse ninguna norma que cree cargos, distribuya recursos, imponga o elimine impuestos.

A medio camino en su tránsito en el Poder Legislativo se encuentran varias iniciativas que el gobierno considera fundamentales y que deben ser aprobadas por una o ambas cámaras.

El proyecto más relevante que interesa al gobierno y debe correr esta carrera contra el reloj es la iniciativa por la que se reforma el Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM). En su momento se aprobó en el Senado, ahora está en Diputados a la espera de que Tabaré Vázquez apruebe los cambios introducidos. Esta semana no irá a sala, pero sí la próxima, seguramente. Y luego deberá retornar al Senado para que se aprueben los cambios.

Otra es la iniciativa que establece diversas normas para promover el empleo juvenil. La semana pasada salió de Diputados y pasó al Senado, donde aún no tiene fecha de tratamiento.

También en esta situación está la ley por la cual se crea un fondo de garantía para casos de insolvencia patronal. El mar- tes 9 se votó en la Cámara de Representantes y pasó al Senado, donde tampoco tiene fecha cierta para ser sancionado.

Lo mismo ocurre con el proyecto de ley por el que se crea el consejo de comunicación audiovisual, que es parte de la ley de Medios. El Poder Ejecutivo no muestra demasiado interés en aprobarlo. Necesita una mayoría de votos que requiere de un acuerdo con la oposición, pero tras las primeras negociaciones, el tema se paralizó.

Inteligencia.

Por último está el proyecto de ley por el que se crea un sistema de inteligencia estatal. Ayer lo votó la Cámara de Representantes y ahora le espera el paso por el Senado.

Precisamente en torno a este tema, una inesperada desavenencia en el Partido Colorado hizo que esta fuerza política no votara esa iniciativa, cuando en los últimos años fue promotor y negociador del contenido de la misma.

La decisión es consecuencia de la reciente división que se produjo en el partido con la ida de Fernando Amado. Como era su representante en la comisión bicameral que analizó durante varios años el proyecto del nuevo sistema, los colorados no supieron qué contenía la iniciativa hasta que llegó a sala. Y por eso no lo votaron.

"El partido no estuvo representado en comisión y (Amado) no promovió nunca una reunión de bancada para informar", aseguró el diputado Ope Pasquet (Ciudadanos, de Ernesto Talvi). "Nunca entendió lo que se votaba y nunca informó a sus ahora excompañeros", añadió el legislador colorado.

De todos modos, el proyecto que crea el nuevo sistema de inteligencia estatal fue aprobado por 69 votos en 80.

Legisladores de la oposición, que igual votaron la iniciativa, consideraron que la Secretaría de Inteligencia del Estado debió estar en el ámbito de la Presidencia. En la iniciativa se establece la actividad de Inteligencia estatal se coordinará por parte de los ministerios de Defensa, Interior, Economía y Relaciones Exteriores.

Además, se creará una comisión bicameral de contralor de la Secretaría de Inteligencia.

Presentaron 60.000 firmas por la ley "trans"; se vota el martes

Es la primera vez que un tema de la agenda de derechos tiene semejante aprobación ciudadana. Ayer llegaron al Palacio Legislativo 60.000 firmas en respaldo de la ley para las personas "trans". La iniciativa se votará el martes 16 en el plenario de la Cámara de Representantes, en una sesión que asegura dos cosas: debate y barras llenas. Las firmas fueron entregadas a los senadores del Frente Amplio Patricia Ayala y Marcos Otheguy, que integran la comisión de Población, Desarrollo y Género del Senado, que ayer mismo votó el proyecto. La única visión en contra fue la de la senadora nacionalista Verónica Alonso señalando que no está de acuerdo en legislar para colectivos determinados porque ello configuraría una preferencia de determinados ciudadanos sobre otros. En la comisión que se reunió ayer no estaba el representante colorado Germán Coutinho. La senadora Alonso y su colega Carol Aviaga no votaron algunos ar- tículos, como por ejemplo el que autoriza el cambio de sexo en los menores únicamente con la aprobación explícita de los padres. Esta disposición fue modificada en la comisión y es justamente lo contrario a lo que pretendía el Poder Ejecutivo en su proyecto de ley original. En el caso de la hormonización a menores de edad, también se requiere permiso de los padres. El proyecto de ley para personas transgénero reconoce diversos derechos para este colectivo.