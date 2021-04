Contraprestación de quienes reciban ayuda de Fondo COVID: esto opinaron Cosse y Orsi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los intendentes de Montevideo y Canelones, Carolina Cosse y Yamandú Orsi respectivamente, fueron consultados este martes tras su encuentro con Luis Lacalle Pou acerca de la propuesta que intendentes blancos le trasladaron al mandatario para que quienes reciban ayuda del Estado con el Fondo Coronavirus tengan que brindar una contraprestación.

Cosse señaló que este asunto "no se conversó" con el presidente, aunque opinó: "Puede sonar bien, pero no comparto para nada esa posición".

"Estamos hablando de gente que está muy mal", señaló la intendenta y agregó que "a la gente que está muy mal, el Estado tiene que apoyarla".



"Lo que sucede es que al mismo tiempo que se da ese apoyo hay que tomar medidas de reactivación de la economía para que la gente a la que se apoya tenga una oportunidad (...). Hay que darle la oportunidad para que tenga trabajo", agregó.

Por su parte, Orsi subrayó que es "es una situación de excepcionalidad" y que "no corresponde porque estamos en una cuestión de emergencia sanitaria".



"Como en épocas de guerra hay que tomar medidas urgentes para que no se caigan los compatriotas y no desaparezcan las empresas", agregó el intendente canario.

Ayer el presidente contó que intendentes del Partido Nacional le propusieron que quienes reciban ayuda del Fondo Coronavirus "lo devuelvan" trabajando para la "comunidad toda" y afirmó que le pareció "una buena iniciativa".

Lacalle Pou explicó que plantearon "la posibilidad de jornales solidarios a lo largo y ancho de todo el país para, de alguna manera, paliar esta crisis y que sean jornales y no simplemente un aporte para que esos uruguayos que reciben o vayan a recibir recursos de toda la ciudadanía lo devuelvan en algún tipo de trabajo, refacción o changa que ayude a la comunidad toda".

"Estamos analizando los jornales solidarios, hay un planteo formal de tener aproximadamente 15.000 uruguayos a lo largo y ancho del país con el gobierno nacional y el Congreso de Intendentes para que la gente pueda llevar un plato de comida a su casa y al mismo tiempo le devuelva en algo a la comunidad con unas horas de trabajo", agregó.