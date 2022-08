Contracampaña de Fenapes por pruebas PISA: "Te recortaron US$ 151 millones en dos años"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay (Fenapes) compartió a través de sus redes sociales una contracampaña con la imagen difundida por ANEP para anunciar las pruebas PISA 2022. Mientras el mensaje original reza "Ponete la Celeste", en el diseño de Fenapes se resalta "ANEP te PISA".

"Ahora te piden que te pongas la Celeste, pero te recortaron US$ 151 millones en dos años, te censuraron murales y veredas y no te consultan cuando quieren reformar tu educación", escribe Fenapes sobre la imagen de campaña, acompañada por el hashtag "Transformación de Terror".



"La mejor manera de motivar al estudiantado es garantizar recursos, respetar su libertad de expresión e incluirlos en los cambios. Cuando esto no pasa queda arengar como si una una prueba internacional fuera un partido de fútbol", agrega la federación.

Parte de la #TransformaciónDeTerror.

Triste. pic.twitter.com/sHIdWUd884 — ⭕️Fenapes (@FenapesUruguay) August 15, 2022

El pasado viernes, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) hizo la presentación de las pruebas PISA que abarcan a unos 7.500 estudiantes de 230 liceos públicos y privados, escuelas técnicas y escuelas rurales con 7°, 8° y 9° grado. "Ponete la celeste" fue el slogan elegido por las autoridades para esta instancia.



Además, según la resolución firmada por el presidente del Codicen, Robert Silva, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) destinará unos US$ 94.000 ($ 3.897.375) a "la adquisición de 7.500 camisetas de la selección uruguaya de fútbol, a través del programa de desarrollo Impulsa AUF, que serán entregadas en calidad de obsequio a los alumnos que participarán en las pruebas PISA 2022", que comenzaron este lunes.



"Como reconocimiento de su participación en dichas pruebas se entiende oportuno hacer entrega a los estudiantes de un obsequio", agrega el documento y finaliza indicando que "la Dirección de Comunicación Institucional, en coordinación con la Gerencia de Administración, remite propuesta de convenio con la Asociación Uruguaya de Fútbol para el suministro de 7.500 camisetas".



El texto agrega que la AUF "aportará al proyecto un 5% sobre el costo total por concepto de la fijación del logotipo AUF Impulsa en dicha indumentaria".

A partir del lunes 15 de agosto comienzan las pruebas PISA en Uruguay.

¡Ponete la celeste! pic.twitter.com/UmHLKiaQOx — Robert Silva García (@RobertSilva1971) August 12, 2022

Fenapes escribió en su red ayer: "Hace unos días Robert Silva nos difamaba diciendo que los docentes gastábamos “millones en propaganda” en vez de invertir en las verdaderas necesidades…como comprar camisetas celestes.

El tiro por elevación fue un gol en contra".

La medida ya tuvo críticas del integrante del Ineed Pablo Caggiani, entre otros.