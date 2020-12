Por el "contexto de emergencia" que vive el país, FA decidió postergar interpelación a Larrañaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada de senadores del Frente Amplio indicó que, debido al "contexto de emergencia" que atraviesa Uruguay por la pandemia de COVID-19, la interpelación al ministro del Interior Jorge Larrañaga prevista para esta semana se realizará más adelante.

"Entendemos que debemos postergar la propuesta de interpelación al Ministro del Interior que se iba a celebrar este mes. Los argumentos de fondo que nos llevaron a proponerla no han cambiado en lo más mínimo. Nuestras diferencias en cuanto a la conducción de la política de Seguridad Pública son de fondo y se mantienen incambiadas", afirmaron en un comunicado. También expresaron en relación al incremento de casos de coronavirus que "los números hablan por sí solos y determinan dónde está hoy el foco de atención de los principales problemas que aquejan a los uruguayos y uruguayas".

Los senadores frenteamplistas tenían previsto interpelar al ministro Larrañaga este miércoles. El senador Enrique Rubio fue designado miembro interpelante.

Se trata de la primera interpelación que realizará la oposición desde que la coalición llegó al gobierno en marzo de este año. Fue anunciada días después de los incidentes en la Plaza Seregni, que ocurrieron el domingo 1° de noviembre.

No obstante, desde el Frente Amplio remarcaron que no fue solo por la conducción policial en estos hechos que terminaron con más de una decena de detenidos y tres efectivos heridos, sino que critican el "estilo" de conducción del ministro. Posteriormente, el senador Charles Carrera cuestionó las cifras de delitos que brindó la cartera. "No hubo ningún cambio de metodología", respondió el jerarca.

La interpelación ya estaba sobre la mesa luego de que Larrañaga resolviera remover el 26 de octubre al jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, luego de que se reuniera días atrás con Gustavo Leal, exjerarca de Interior y el elegido para encabezar esta cartera si ganaba Daniel Martínez las ultimas elecciones nacionales.

La oposición cuenta con los votos para llevar adelante la interpelación porque tiene la voluntad de 13 senadores de los 11 requeridos. Sin embargo, no cuenta con mayorías como para aprobar una moción de censura.

Para el Frente Amplio, no alcanza con decir “soy hincha de la Policía”, como ha señalado Larrañaga en varias oportunidades. La izquierda, por otro lado, le reclama al ministro “hacerse cargo”, en alusión a una frase repetida por el presidente Luis Lacalle Pou en campaña.