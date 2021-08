El contacto entre el presidente y Manini tras el pedido público de renuncia en Inisa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La charla no se hizo esperar. Tras que el fin de semana el líder de Cabildo Abierto y socio de la coalición Guido Manini Ríos pidió públicamente la remoción de la integrante nacionalista del directorio de Inisa, el presidente Luis Lacalle Pou lo contactó.

La situación conflictiva en el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) tiene como protagonistas a la presidenta Rosana de Olivera, de Cabildo Abierto, y a Sandra Etcheverry, integrante del directorio de Inisa, y del Partido Nacional. “El problema no es ella, es la directora nacionalista. Espero que el Poder Ejecutivo la cambie, porque a mi entender es ella la que está generando problemas con los demás”, dijo Manini el fin de semana.

Este mediodía, el presidente Lacalle Pou fue consultado al respecto y trató de poner paños fríos a la situación: “La gente hablando se entiende, se tiene que entender, sino se entiende tomamos decisiones”.

Al preguntarle qué opinaba sobre el pedido puntual que hizo el líder de Cabildo Abierto dijo: “Ya hablé con Manini de este tema”. “Creo que hay temas que hay que tratarse de manera cuidadosa por tratarse de seres humanos”, remarcó.

“Uno necesita armonía en el gobierno, necesita actuar en equipo. Mi abuela siempre decía que vos podés llevar el caballo hasta la cañada pero no lo podés obligar a tomar agua. Entonces, uno trata de hacer las cosas bien, uno trata de ayudar, y si finalmente los equipos no se entienden no es perjuicio para el equipo, es un perjuicio para la población”.

Tras hacer las declaraciones a la prensa y al finalizar el acto en Florida, El País constató cómo se produjo una breve charla informal y distendida entre el líder de Cabildo Abierto y Lacalle. Fue la ministra Irene Moreira quien saludó al presidente y le pidió sacarse una foto junto a Manini Ríos, tras lo cual se quedaron conversando. Lacalle Pou allí les dijo que volverían a hablar.

"No pienso renunciar", dijo ayer la dirigente de Inisa nacionalista sobre el pedido de Manini y criticó su "violencia".