Un consultor contratado por Antía acusa a ediles de cobrar

Una fuerte polémica desatada entre un edil y un politólogo dejó en evidencia el pago de dinero a curules de la Junta Departamental de Maldonado y la realización de contratos directos en el ejecutivo departamental.

El edil Fermín de los Santos, uno de los dos curules que responden al exintendente Óscar de los Santos, denunció el pasado martes la contratación directa por parte de la administración del intendente Enrique Antía de la consultora Dígitos, dirigida por el politólogo José Pereyra de Brun.

De los Santos aseguró que la contratación de esa empresa, cuyo titular es el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado y una de las caras visibles contra el proceso de inclusión financiera, fue directa y tiene un costo de $ 2.067.000.

El edil calificó la contratación como una "de las más escandalosas" algo que, según entiende, es muy difícil de lograr en lo que definió como el "ranking" de la gestión de Antía.

"Si hay algo que reconocerle al intendente de Maldonado es que sí tiene un criterio, una conducta y una moral para las cosas, absolutamente coherentes. ¿Cuál es? El de disponer de los recursos públicos como si fueran propios, en favor de amigos, correligionarios y demás deudos, los que se han visto una y otra vez favorecidos con contrataciones, viviendas, trabajo y un largo etcétera que, nos atrevemos a decirlo, ¡no tiene parangón!", señaló.

De los Santos dijo que el gasto fue observado por el Tribunal de Cuentas por, entre otras cosas, no haberse realizado el proceso de concurso tal como lo establece el Tocaf.

"El intendente reiteró el gasto aduciendo que la contratación encuadra en el concepto de producción científica, lo que habilita la contratación directa (...) ¿Cuál es la "producción científica" que debía realizar el señor José Andrés Pereyra de Brun, en el término de 12 meses y por 2:067.000 pesos?", preguntó. De los Santos aseguró que la intendencia no responde a los pedidos de informes cursados al respecto. "Misterio absoluto", agregó.

"A Abraham Lincoln se atribuye la frase se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Le queda como anillo al dedo al intendente Antía"; finalizó De los Santos.

Contraataque.

El aludido no se hizo esperar. José Pereyra de Brun salió a responder las acusaciones del edil de los Santos, a quien acusó de no tener trabajo y de vivir del dinero que percibe de la Junta Departamental de Maldonado.

Pereyra, en declaraciones a FM Gente, sostuvo que se trata de una maniobra orquestada por el diputado Óscar de los Santos e instrumentada por el edil de los Santos. Pereyra denunció que en el año 2011 el TCR le aplicó 11.964 observaciones a gastos realizados por el exintendente de los Santos y que "fue la gestión, en todo el país, con mayores observaciones del TCR". "Al que habla de escandalosas contrataciones le observaron contrataciones directas por 95:571.679 pesos y US$ 177.077. Fueron observadas el 93 por ciento de las licitaciones", agregó. Pereyra de Brun aseguró que los ediles del sector de Óscar de los Santos, son "difamadores profesionales".

"El problema es que dos ediles dicen que en Maldonado falta trabajo pero (ellos) no tienen trabajo conocido. Dos ediles dicen que en Maldonado no tienen trabajo pero aparentemente no lo buscan. Y yo sé por qué. Porque son difamadores profesionales. Y porque la Junta de Maldonado es la que tiene más observaciones en el TCR. Y el TCR dice que hay tres artículos donde se viola la Constitución. El 211º, el 86º y el 295º", señaló

"El 295º dice lo siguiente: "los cargos de los miembros de las juntas departamentales y las juntas locales serán honorarios". ¿Sabe por qué no traba-jan estos dos ediles? Porque se votaron un sueldo en la Junta Departamental. No necesi-tan trabajar. Esos dos ediles le van a salir al erario público cinco millones de pesos. Es un escándalo", acusó Pereyra de Brun.