Constanza Moreira impulsa la “pedagogía del amor”

La senadora Constanza Moreira y líder de Casa Grande señaló en un reciente acto en el Complejo Sacude, en Montevideo, que el Frente Amplio “se viene desperezando” en esta campaña y se mostró esperanzada de que se llegue al 43% necesario para mantener las mayorías parlamentarias.

En su discurso, llamó a no olvidar la lucha de los votos “contra las botas”, en referencia al plebiscito que propone el senador Jorge Larrañaga para mejorar la seguridad. “¡No a la reforma! No nos olvidemos de esta lucha, dijo el pasado domingo en el Parque Rodó. “Tenemos a Bolsonaro en Brasil, que es un mal, malísimo ejemplo de militares haciendo política. Recordemos esto el 27 de octubre”, pidió la senadora.



Como un gran desafío para el Frente Amplio nombró la violencia en los barrios y aseguró que tanto “el pueblo” como la coalición “reciben mucho odio en estos días en las redes y en los medios”. “Nosotros somos las que sembramos el amor contra el odio y lo digo porque soy mujer y porque de verdad creo que tenemos que tener una pedagogía del amor como personas de izquierda”, señaló.



Dijo que dicha pedagogía debe aplicarse tanto “en la vida cotidiana como en la vida política”. “Mi generación viene de creer que no se puede ser izquierdista si uno no demuestra la solidaridad”, afirmó.



En tanto se refirió a los recientes casos de femicidios y gritó tres veces: “¡Ni una menos! “Eso es también el Frente Amplio”, insistió. Su sector político presentó recientemente un plan de femicidio cero que fue usado como base para elaborar políticas de cara a un eventual cuarto gobierno de la coalición de izquierda.



Por otro lado, Moreira elogió las políticas de realojos de la Intendencia de Montevideo y aseguró que “pase lo que pase siempre habrá Intendencia de Montevideo del Frente Amplio”.



La senadora de Casa Grande dijo que quiere “más y más Frente Amplio” para mejorar la vida de las personas que viven asentamientos desde hace muchos años. “No hablemos más de porcentajes, son personas y que nos duele cada una”, afirmó Moreira sobre las mismas.