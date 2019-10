Constanza Moreira sobre Ecuador: "Duele la traición del presidente Lenin Moreno"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Manifestaciones cada vez más violentas han tenido lugar en Ecuador durante los últimos diez días, luego de las medidas de austeridad que fueron establecidas por el presidente Lenín Moreno.

Sin embargo los reclamos tomaron fuerza y llevaron a la gente a la calle a raíz del aumento del 123% en el precio de la nafta. La eliminación del subsidio a los combustibles que tuvo vigencia durante 40 años, tuvo fuerte impacto en el sector del transporte urbano, así como en el campo para el traslado de las producciones, donde se concentra un alto porcentaje de las fuentes de trabajo de los indígenas.



En base a esta situación se pronunció este sábado la senadora, líder del sector frenteamplista Casa Grande, Constanza Moreira. "Duele Ecuador", aseguró a través de su cuenta de Twitter.

Duele Ecuador. Duele la traición del Presidente Lenin Moreno al proyecto por el cual fue elegido. Las luchas contra el ajuste regresivo impuesto por el FMI llenan de indignados las calles del mundo. Que no se engañen los pueblos. Mucho menos el pueblo uruguayo pic.twitter.com/NaSOy53mNS — Constanza Moreira (@Constanza_FA) October 12, 2019

"Duele la traición del Presidente Lenin Moreno al proyecto por el cual fue elegido. Las luchas contra el ajuste regresivo impuesto por el FMI llenan de indignados las calles del mundo", aseguró Moreira.



La senadora pidió además que "no se engañen los pueblos. Mucho menos el pueblo uruguayo".



Otras de las medidas establecidas por Moreno implicaron la aprobación de un aumento de impuestos a las empresas con ingresos superiores a los US$ 10 millones, la disminución de un salario y de 15 días de vacaciones a los empleados de las empresas públicas.



El gobierno ecuatoriano estima que esas medidas le permitirán reducir el déficit fiscal a un nivel de entre US$ 900 millones y US$ 1.000 millones.



Por su parte, anunció que presentará a los indígenas un plan que incluye la instalación de sistemas de riego, reestructuración y condonación de deudas y un seguro agrícola, entre otras medidas en busca de establecer la paz.



“Es indispensable frenar la violencia, hay que encontrar soluciones para los temas del país y sobre todo del campo”, insistió Moreno.



Las manifestaciones han estado marcadas por saqueos, daños a bienes públicos y retención de funcionarios policiales por parte de los indígenas en Quito y otras ciudades andinas del país.



El gobierno ha dicho que cuatro personas murieron, decenas de policías han resultado heridos y 824 personas fueron detenidas desde que comenzaron las manifestaciones hace nueve días. Las protestas, las peores en más de una década, comenzaron la semana pasada despues del anuncio del presidente Moreno de un conjunto de medidas que apuntan a reducir un abultado déficit fiscal y en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 4.200 millones de dólares.