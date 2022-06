Si se consolida proyecto “Waste to fuel”, no habrá megabasurero en Canelones, dijo Peña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo este lunes en rueda de prensa que si se consolida el proyecto “Waste to fuel” (residuos a combustible) —iniciativa privada planteada ante Presidencia—, no habrá megabasurero en Canelones.

Peña había suspendido en setiembre del 2020 por “tiempo indeterminado” la instalación de un megabasurero en Cerro Mosquitos, cerca de la localidad de Soca, destinado a la disposición final de residuos para todo el departamento de Canelones.



“Estamos buscando una alternativa, esta (el proyecto “Waste to fuel”) es la alternativa más viable de todas las que hemos trabajado”, afirmó el jerarca.

“Si esta alternativa se consolida definitivamente, no habrá relleno en Cerro Mosquitos, pero para eso tiene que seguir avanzando esto. Entiendo que hay algunas cuestiones formales que debemos definir, y claramente el ministerio va a abordar ese tema, pero para eso tenemos que seguir avanzando en esta iniciativa”, señaló.



“Si esta iniciativa no prospera habrá que seguir pensando en otras soluciones”, apuntó.



Días atrás, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, expresaron su apoyo a la iniciativa “Waste to fuel”, aunque tuvieron algunos reparos.



Las declaraciones del ministro sucedieron en el marco de la inauguración de una planta de reciclaje en el barrio Casavalle. La instalación podrá procesar unas nueve toneladas de residuos por día, puntualizó Peña.