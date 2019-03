El consejo del suegro de Guido Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Roque Moreira Salgado tiene 88 años, es coronel retirado, fundador de la Agrupación Tres Árboles que integra el sector Todos del Partido Nacional, pero además es suegro de Guido Manini Ríos, cesado como comandante en jefe del Ejército por el presidente Tabaré Vázquez. Moreira apoya a Lacalle Pou, al igual que su hija, Irene Moreira.

En una entrevista con el programa "El cuarto secreto" de Radio Sarandí, Moreira dijo que si su yerno —Manini Ríos— quiere tener incidencia y futuro en la política, debe hacerlo en un partido tradicional y no en un lema que recién nace.

Desde el nuevo partido Cabildo Abierto le plantearon al excomandante que sea su candidato. Manini aún no ha respondido al planteo realizado en una conferencia de prensa por el escribano Guillermo Domenech, presidente del partido.

"Él (por Manini Ríos) se transformó en una figura política; es evidente. Está admitido, lo admite el gobierno también. No sé qué va a termina haciendo", afirmó Moreira. Y admitió que mucha gente "establece algún tipo de similitud" entre Manini Ríos y el presidente brasileño Jair Bolsonaro.

¿Manini Ríos debe ir a un partido nuevo o a un partido tradicional? "Yo tengo una convicción formada (...) Para tener cierto protagonismo, tiene que ingresar en alguno de los partidos fundacionales", respondió el coronel.

Y siguió: "Si no está dentro de una filosófica general marxista que lo pueda aproximar a los grupos de izquierda, tiene que estar dentro de los partidos fundacionales. Yo no sé (que hará); él no tiene nada resuelto. Él acaba de entregar el mando y va a tomar un destino en su vida. Es bastante probable que actúe en política, pero definiciones más concretas aun no existen".

Manini Ríos ha admitido que no descarta incursionar en política para trabajar por los intereses de los integrantes de las Fuerzas Armadas.