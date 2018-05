No habrá suba de impuestos "porque se llegó a un límite que no conviene sobrepasar"

En la mañana de hoy lunes se realizó un nuevo Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva de Presidencia y al finalizar el encuentro hablaron en conferencia de prensa el titular de Economía y Finanzas, Danilo Astori y el de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech.

Astori reiteró la decisión del gobierno de no subir impuestos: “El gobierno tiene decidido no incrementar la carga tributaria sobre la población. Eso sería negativo para el país porque hemos llegado a un límite que no resulta conveniente en absoluto sobrepasar”.

Y consultado sobre una posible suba del combustible a mediados de año, dijo: "No hay absolutamente ninguna decisión tomada al respecto en ese sentido”.

Benech, por su parte, informó que luego de la que “ha sido una semana intensa”, en el encuentro de hoy se siguió tratando el tema de los reclamos del sector agropecuario, como lo hicieron también en el Consejo de Ministros anterior.



Señaló que el gobierno hace público luego de la reunión “un resumen de los planteos” que hicieron “las gremiales rurales y Uno Solo Uruguay por el precio de los combustibles”.

“Como gobierno nos parece importante informarle a la población que hemos trabajado todo este tiempo analizando la propuesta” presentada por las gremiales, dijo el ministro.



Pero el movimiento Un Solo Uruguay no lo ve así: el viernes pasado el vocero del movimiento, Marcelo Nougué, dijo a El País que desde la última reunión que tuvieron con el MGAP, que fue el 21 de marzo, el gobierno no los llamó para un nuevo encuentro, y añadió: "Entendemos que el gobierno cortó el diálogo".

Benech respondió a estas críticas: “Nunca se cortó el diálogo, lo hemos dicho insistentemente”.



“De ninguna manera se ha cortado el diálogo, venimos trabajando y la mejor forma de demostrar esto es que desde enero hasta ahora hay más de 21 medidas concretas que hemos dispuesto en distintas áreas”, agregó.

Y señaló que “estas situaciones son dinámicas, son temas complejos, pero el gobierno ha venido trabajando y analizando” la problemática.



“No vamos a dar muchos detalles, porque vamos a contestar en detalle a cada uno de quienes nos mandaron esta documentación”, agregó.



“Esto no es la única herramienta, sí es una novedad, pero recuerdo que desde enero hasta ahora en forma sistemática hemos venido trabajando. Tenemos más de 21 medidas ligadas a toda la problemática del sector rural”, añadió Benech.