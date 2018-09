"No estamos dispuestos a hostigar a Venezuela, tampoco a aplaudir lo que sucede"

Esta mañana se realizó un nuevo Consejo de Ministros y luego del encuentro hablaron en conferencia de prensa Pablo Ferreri, subsecretario del Ministerio de Economía, y Ariel Bergamino, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Bergamino hizo referencia a la denuncia que Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentaron por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).



Cancillería ya había aclarado en las últimas horas que Uruguay no había sido consultado ni había participado en dicha instancia, pero que por eso no se podía decir que se había "abstenido" frente a la denuncia.



Bergamino dijo que en el Consejo de Ministros no estuvo presente el tema, pero quiso hacer una serie de aclaraciones ante la prensa.



Tal como había señalado a El País, el jerarca resaltó que Uruguay no fue invitado a participar de la denuncia, pero que quienes la presentaron tenían "todo el derecho" de hacerlo.

Pero "afirmar, como se ha afirmado, que por esta razón Uruguay tiene una postura cómplice respecto a lo que sucede en Venezuela es un exabrupto", señaló.



Y agregó: "La postura de Uruguay respecto a Venezuela es firme. Tal vez no sea demasiado espectacular, pero en política hay que gobernar, no exhibirse. Nosotros tratamos de encarar la gestión de gobierno como tal, no como exhibición".

"Nos duele lo que sucede en Venezuela, no nos gustan algunas cosas que están pasando", aclaró el vicecanciller. Y enseguida añadió que "no estamos dispuestos a hostigar a Venezuela, ni tampoco a aplaudir lo que allí sucede".



Bergamino sostuvo que "Uruguay no tiene intermediarios para decir las cosas" y que "critica de frente y elogia por la espalda, cuando "a veces lo más fácil es lo inverso", dijo.

Consultado sobre qué hubiera pasado si Uruguay hubiera sido invitado a realizar la denuncia, contestó: "No hacemos análisis de ´qué hubiera pasado si...´. En términos de política de gobierno no podemos entrar en ese tipo de análisis. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran consultado? Lo cierto es que hasta ahora no lo hicieron, tampoco con otros países de la OEA".

Y al escuchar la pregunta de si Uruguay considera que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, Bergamino respondió: "No estamos en condiciones de responder esa pregunta, si lo tuviéramos claro lo plantearíamos".



El jerarca aclaró: "Uruguay ni rechaza ni apoya, toma nota de una acción que se llevó adelante sin habernos consultado".