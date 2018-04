Arismendi asegura que "no hubo omisión del Mides" ante hombre de Salto que pidió ayuda

Hoy lunes se realizó un nuevo Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva de Presidencia de la República.



La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, habló luego del encuentro y se pronunció sobre el caso del hombre que llegó a Montevideo desde Salto con su pequeño hijo en busca de trabajo. Este hombre terminó en situación de calle y fue rechazado en los refugios del Mides el pasado viernes, porque allí solo hay centros para recibir madres con hijos, pero no para padres con niños. Además, el Mides explicó en un comunicado que "el adulto referente no brindó sus datos ni los del niño" y que "la familia tenía una solución habitacional para el niño y no accedió a la propuesta que le presentó el equipo".



Arismendi aseguró hoy ante la prensa que "no hubo omisión del Mides" en este caso.



RELACIONADAS Mides: polémica por rechazo a padre By EL PAIS Mides: polémica por rechazo a padre Mides: polémica por rechazo a padre