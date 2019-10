El consejo de Daniel Martínez a Lacalle Pou sobre los impuestos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Salvo que existan “condiciones extremas”, el candidato oficialista Daniel Martínez no piensa aumentar impuestos. “Nuestra voluntad es trabajar para no subir impuestos”, indicó ayer jueves en una gira por Melo.

De todos modos, dijo que si la guerra comercial entre Estados y China genera “un descalabro” en la economía, no se puede asegurar que no se aumente la carga impositiva. Como ejemplo mencionó un extremo donde el precio de la soja valga US$ 10 la tonelada y el trigo US$ 5, “todo bajísimo”. “¿Quién puede asegurar en ese caso? Vamos a trabajar para que no, pero siempre dejo un nivel de incertidumbre en situaciones concretas que se pueden explicar. Atarnos a una promesa por haber elecciones...”, indicó el candidato sin finalizar la frase.

Acto seguido, se comprometió a no aumentar impuestos “salvo situaciones extremas”. Martínez consideró ayer que debe hacer esta aclaración porque de lo contrario se sentiría que está engañando a la gente en campaña electoral. “Porque después pasa y la gente con razón puede decir, tú dijiste... Que tenga cuidado Lacalle porque a mí me pasó con la suba del boleto”, recordó. En abril de 2015, como candidato a las elecciones municipales de mayo de ese año, Martínez dijo en una entrevista con El País que era una “error” hablar del precio del boleto del transporte urbano en la campaña, y ante la insistencia consideró que en determinadas circunstancias el precio podría bajar. Luego, como intendente eso no se cumplió.

Martínez dijo ayer que en caso de ganar tiene pensado hacer lo mismo que en el gobierno de Montevideo, donde no subió impuestos. Además, indicó que si se puede aflojar la carga impositiva a las pequeñas y medianas empresas, durante su primer año de funcionamiento para “que puedan desarrollarse”, se hará.



Así respondió a los cuestionamientos del candidato blanco durante el debate del martes. Allí Lacalle Pou dijo que no sabía a cuál de los tres Martínez creerle en lo que refiere a impuestos: “Al que va a tener que aplicar el programa que claramente establece la posible suba de impuestos, al que hasta hace poco decía que quien asegure que no va a subir impuestos no sabe lo que va a pasar en futuro, o al que dijo hace tres días que no subirá impuestos”.

Risas y combustible.

Como ingeniero y expresidente de Ancap, Martínez aseguró ayer jueves en Melo que “alguno hasta se puede tirar al piso a reír” de la propuesta del Partido Nacional de liberalizar la importación de combustible para bajar los costos.



“¿Por qué siempre refinar es más barato que importar? Por una razón sencilla que cualquiera puede entender. Una cosa es traer un barco con un millón de barriles, en donde los costos por metro cúbico salen un determinado precio chico, y refinarlo; y otra es traer 500 barquitos chicos, cada uno con sus costos por metro cúbico, y salir a repartirlo”, explicó.



“No quiero pelearme con nadie ni utilizar eso, pero nunca escuché que en las condiciones de Uruguay alguien dijera es mejor importar. Alguno hasta se puede tirar al piso a reír. Por el negocio de unos pocos embromas a todos los uruguayos todo el año. Es salado, es bien salado”, precisó.



Además aprovechó para reivindicar su gestión como ministro de Industria en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y una parte del de José Mujica. “Estuvimos al borde del corte eléctrico en 2007 y pasamos en base a energías renovables a la diversificación de la matriz, y me han felicitado por todos lados por ser el padre del plan (...). Gente muy importante, en el BID, en todos lados me reconoce lo que hizo Uruguay con la transformación energética”.