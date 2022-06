ANEP debe US$ 2 millones a BPS por falta de aportes de funcionarios entre 2010 y 2014

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no hizo los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) correspondientes a un grupo de funcionarios de Secundaria entre 2010 y 2014, lo que generó una deuda de unos US$ 2 millones, dijo Juan Gabito, integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, en el programa Poder Ciudadano (VTV).

"Esto es equivalente a construir un liceo nuevo", agregó el consejero.



Consultado por El País, el vicepresidente del BPS, Daniel Grafigna, confirmó que esta deuda existe actualmente y que se originó por "aportes que no se realizaron en tiempo y forma de funcionarios de Secundaria".



"Eso derivó en una intervención del BPS, que luego de varias actuaciones determinó que la deuda, actualmente, alcanza a unos US$ 2 millones, como dijo el consejero", explicó el jerarca y aseguró que las autoridades actuales de ANEP han mostrado su voluntad de pago. Se está analizando la forma en que se saldará, si será contado o mediante un convenio.



"En reiteradas oportunidades, autoridades actuales de Secundaria, de ANEP y de BPS, han mantenido contactos para intentar saldarla. Es un monto muy importante y estamos buscando los caminos", dijo.

Consultado respecto a la posible afectación que esta falta de aportes podría generar a los funcionarios involucrados, dijo que si alguno de ellos se fuera a jubilar, por ejemplo, o si quisiera acceder a alguna prestación del BPS, no tendría reflejado el monto real de aportes correspondiente a sus años trabajados.



De todos modos, aclaró que "cuando se salde la deuda, esto queda sin efecto y se le vierte lo correspondiente en BSP y AFAP, en caso de que estén afiliados".

Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani presentó este viernes un pedido de informes ante la Presidencia de la Cámara de Representantes en relación a este tema.



En el documento planteó las siguientes preguntas:

1) ¿En qué orbita de la ANEP ocurrió, en el CODICEN o en algún desconcentrado?

2) ¿Cuándo se detectó esta omisión de realizar los aportes?

3) ¿Cuándo se pagaron esos aportes que no habían sido vertidos?

4) ¿Hubo alguna investigación administrativa sobre el particular?

5) ¿Se individualizó algún responsable?

6) ¿Hubo alguna intimación del BPS, en caso afirmativo cuándo?

7) ¿Se trata de los aportes de los trabajadores o de los aportes patronales?

8) ¿Fueron totales o parciales los aportes no vertidos?

9) ¿Los aportes de cuántos funcionarios no fueron vertidos?

10) ¿Cuál era el vínculo funcional de dichos funcionarios con la Administración?