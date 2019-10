Lo confundieron con su padre fallecido y no podrá votar: qué dice la Corte Electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Por error administrativo de la Corte Electoral, no voy a poder votar en las elecciones nacionales ni tampoco en una eventual segunda vuelta. Me dieron por fallecido, se confundieron con mi padre". Así reclamaba Horacio Rueda, ayudante en el Instituto de Economía (Iecon) de la Universidad de la República, a través de su cuenta de Twitter el error de la Corte que lo inhabilitó para votar el domingo 27.

Por error administrativo de la corte electoral, no voy a poder votar en las elecciones nacionales ni tampoco en una eventual segunda vuelta. Me dieron por fallecido, se confundieron con mi padre. Además de que me mueve emocionalmente, me sacan la posibilidad de ejercer mi derecho — Horacio Rueda (@ruedatesta) October 22, 2019

"En las internas decidí no votar entonces no me enteré si tenía un problema o no", contó Rueda a El País. Pero la situación empezó a preocuparlo cuando, cuatro meses después y en el marco de las elecciones nacionales, la búsqueda para conocer su plan circuital no le dio el resultado esperado. "Me fijé y aparecía cancelado", aseguró.

La primera vez que se presentó ante la Corte Electoral planteó el problema, en la segunda le dijeron que efectivamente aparecía como cancelado y que iban a verificar su situación, en la tercera le explicaron que el error radicaba en que figuraba como fallecido.



Se trató de una confusión. Su padre, con nombre y apellido idénticos, falleció hace dos años lo que por un error deshabilitó a Rueda, quien no podrá presentarse a votar ni en las elecciones de octubre ni, en caso de un balotaje, en las de noviembre.



"No me dieron solución", dijo Rueda y agregó: "Me manifestaron que recién iba a poder votar en 2020 y me explicaron que los padrones y los legajos ya están distribuidos y que por eso no me pudieron ingresar".



Rueda aseguró que en la Corte el trato fue bueno, pero que su molestia es hacia los procesos de la institución. "Me sorprende que no exista un procedimiento para estos casos", aseguró y explicó que con esta situación pierde su derecho a votar.

"Plazos legales".

La situación de Rueda no es aislada y aunque no fue un común denominador entre las personas que deben votar, existieron otros casos similares.



Para estas situaciones se prevén plazos, que además son plazos legales o reglamentarios, explicó a El País José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral. En este caso el tiempo máximo para presentar el reclamo fue hasta el 14 de octubre.



"A veces se dan esos problemas de sinonimia. En esos casos se le toman las huellas dactilares a la persona, se comprueba que es el inscrito y entonces se rehabilita esa inscripción mal cancelada. El tema es que el plazo para hacer eso venció el 14 de octubre", explicó.



Garchitorena indicó que este es uno de los motivos por los que se publica con anticipación en la página web de la Corte Electoral el buscador para que las personas puedan verificar si están o no en el padrón. "Hay gente que tuvo esa precaución, algunos reclamos hubo y se subsanaron".



El ministro explicó que pasado ese plazo los padrones se cierran y no se modifican y que son esos mismos padrones los que quedan determinados para las elecciones de noviembre porque "a los efectos de la Corte es una misma votación", indicó para explicar por qué la inhabilitación quedaba vigente para Rueda hasta 2020.



"Ningún plazo de la Corte es caprichoso y arbitrario, de hecho en la página está colgado el cronograma de fechas. Una de las garantías del sistema electoral uruguayo es contar con un padrón conocido por todos (...) y si uno está toqueteando el padrón hasta el último momento las garantías se pueden ver vulneradas", explicó.