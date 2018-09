Conaprole dice que no cederá la gestión

Las autoridades se reunieron ayer de mañana con el director de Trabajo, Jorge Mesa, luego de que el sindicato realizase un paro en la planta denominada CIM, que atiende el mercado interno, en oposición a que un trabajador zafral ante la falta de personal trabajase con una máquina como pretendía la empresa. Las autoridades de Conaprole entienden que esa medida sindical supuso una violación de la "cláusula de paz" pactada a comienzos de este mes para terminar el prolongado conflicto que se desarrolló durante tres meses.

"El diálogo no se corta pero no vamos a negociar cómo gestionar la empresa, no corresponde", dijo una fuente de la empresa a El País. Ayer se suspendieron las medidas que afectaron el miércoles y el martes el envasado de leche fresca y ultrapasteurizada.

Conaprole es la principal empresa láctea del país y la principal exportadora. Tiene el 75% del mercado interno de los productos lácteos y alrededor de 1.800 empleados. Durante varios meses mantuvo un tenso enfrentamiento con el gremio que en determinado momento hizo bajar fuertemente las ventas de subproductos en el mercado interno. Los tamberos remitentes de Conaprole le pidieron a las autoridades de la cooperativa que adoptasen una línea dura durante el prolongado conflicto con el argumento de que, mientras en los últimos años se han incrementado los salarios reales del personal de las plantas de Conaprole, los ingresos de los tamberos están congelados desde cuatro años. Finalmente se llegó a un acuerdo que también destrabó el convenio salarial del conjunto del sector lácteo, aunque tres empresas importantes de este rubro (Calcar, Claldy y Pili) pidieron y obtuvieron el derecho de negociar algunos aspectos de manera bilateral con sus respectivos sindicatos.

El gremio de Conaprole considera que la empresa incurrió en una "provocación" y pretendió modificar el sistema de trabajo, pero que se levantaron las medidas para no afectar el abastecimiento de leche.

Conaprole insistió durante todo el prolongado conflicto que necesita una mejora urgente del clima laboral para concentrarse en mejorar su presencia en los mercados externos, ya que las tres cuartas parte de su producción se vuelca a la exportación.