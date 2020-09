Comunistas y MPP se disputan poder en el Frente Amplio

Cinco minutos antes de las diez de la noche, la intendenta electa Carolina Cosse salió al balcón de la sede del Frente Amplio en la calle Colonia, se abrazó con sus adversarios Daniel Martínez y Álvaro Villar y luego quedó allí sola, con la bandera colgada en el cuello. “Viva el Frente Amplio”, gritó, con la voz algo cascada. También recordó a los militantes que es importante la unidad y pidió “respeto, respeto” cuando nombró al presidente Luis Lacalle Pou y a la vicepresidenta Beatriz Argimón.

Cosse, parada en ese balcón, puede significar el inicio de una nueva época para el futuro de la coalición de izquierda. Eso tras una dura noche en la que el Frente perdió Paysandú, Río Negro y al cierre de esta edición también perdía Rocha, donde a priori el favorito era el candidato del MPP, Aníbal Pereyra.



La elección de ayer, de todos modos, dejó planteado un escenario distinto de cara a 2024 con dos líderes claros del Frente -la propia Cosse y el reelecto intendente canario Yamandú Orsi- y la caída (¿definitiva?) del exintendente Martínez. Después, la reconstrucción de los equilibrios internos en la izquierda, con el aparente peso renovado del Partido Comunista y del Partido Socialista dominado por el ala ortodoxa. Del otro lado, el Movimiento de Participación Popular (MPP) de José Mujica aparece golpeado en Rocha, pero festeja con Orsi en Canelones. Se mantiene la incógnita sobre el futuro del sector moderado, representado por el grupo de Mario Bergara y lo que queda del astorismo.



Cosse llega a la Intendencia de Montevideo con el apoyo comunista y socialista, pero el año pasado en las elecciones internas era respaldada por el MPP de José Mujica. Luego hizo una alianza con el Partido Comunista y, junto a Óscar Andrade, llegó al Senado. Tras ese viaje político del MPP a su nueva afinidad comunista, hoy se reunirá con el expresidente Tabaré Vázquez, de quien es cercana. “Está latente la posibilidad de que Cosse vaya por la revancha presidencial” en 2024, se animó a afirmar anoche en canal 4 el politólogo Adolfo Garcé. En tanto, el sociólogo Eduardo Bottinelli, director de la consultora Factum, dijo a El País que de la elección surgen dos figuras de renovación para el Frente Amplio: una es Cosse y otra es Orsi. “Si uno busca qué mujeres frenteamplistas hay, ahora la primera que sale y queda posicionada es Cosse”, indicó Bottinelli. “Pero hay que ver si queda planteada una candidatura presidencial o no”.



¿Qué pasa a nivel de los sectores? Ignacio Zuasnabar, director de Equipos Consultores, habló ayer de una eventual bipolaridad MPP-Partido Comunista. “Pero estamos con un Frente Amplio en proceso de reconstrucción del poder sectorial”, explicó en el programa Polémica en el bar de canal 10.

La clave del asunto serán los números definitivos sobre el peso de cada sector, que se conocerán con el escrutinio. Así lo resumió Bottinelli: “Se hizo mucho foco en que Carolina era apoyada por los comunistas, pero también era apoyada por el Partido Socialista y otros partidos menores. Hay que ver cuál termina siendo el peso de la 1001 y la 90. Lo mismo Bergara y los moderados con Martínez”.



Con la intendencia en manos de Cosse, también hay mayor riesgo de una “pulseada más tensa” con el gobierno nacional, sostuvo Rafael Porzecanski de Opción Consultores.



¿Y Villar? A diferencia de Laura Raffo, una figura nueva que se consolida tras esta elección y que adelantó que se dedicará a la política, no se sabe su futuro. No parece tan claro que permanezca en la política, dijo Bottinelli, “salvo que participe en alguna dirección de la intendencia”. Dependerá, en el fondo, de su voluntad y de los sectores que lo apoyan. “No sabemos si llegó para quedarse”, opinó anoche la politóloga María Fernanda Boidi en canal 12. “Hizo una campaña muy respetable y fue el más conciliador”, indicó. El tiempo dirá.

Recorridas, abrazos, nervios y tapabocas

El día de Carolina Cosse arrancó a las 8.20 en su comando en Ciudad Vieja, cerca del Registro Civil. Un rato antes de las 10 de la mañana llegó a votar al colegio Monte VI, donde se llevó de regalo un tapaboca. Algunos curiosos la despidieron al grito de “intendenta”. Ella les devolvió el gesto, levantando la mano en señal de victoria. Se subió a la camioneta que la traslada y se fue agradeciendo a los presentes.



Previo a la votación y ante los medios, dijo que no tenía cábalas y que en ese tipo de jornadas no come porque se pone nerviosa.



Álvaro Villar, en tanto, empezó el día a eso de las ocho de la mañana. Con su boxer Monzón y su esposa María, el médico, director del Maciel y ahora político, salió a dar una vuelta por las inmediaciones de su hogar, en la zona entre Pocitos y Trouville. Su esposa había preparado una torta de naranja para convidar a los periodistas que hacían guardia frente a su casa, de distintos medios de comunicación. Cuando Monzón ya había dado sus vueltas, Villar arrancó a caminar hacia el Colegio Alemán, a unas pocas cuadras de su casa. Votó temprano, saludó a muchos, se sacó fotos con militantes y empezó a recorrer distintos puntos de la ciudad, a visitar comités de base.



Daniel Martínez, en tanto, votó cerca de las 13.30 en la escuela 206 en Ellauri y Cavia y en la tarde se dedicó a recorrer algunos puntos de Montevideo. En Camino Maldonado y Venecia tuvo un intercambio con una vecina del lugar, quien criticó a la clase política, aunque le dijo al candidato: “No lo culpo a usted”. Martínez le respondió que “hay gente honesta”. Ante esto, la mujer disparó: “¿Gente honesta los políticos? ¡Por Dios!”.