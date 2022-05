Comunistas hicieron autocrítica de la derrota electoral del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Comunista del Uruguay (PCU) realizó su congreso número 32 en la cancha del Club Atlético Cordón, que estuvo cerca de quedar chica para la cantidad de gente que asistió. Ahí, el PCU renovó la mayor parte de su dirección, y volvió a elegir a Juan Castillo como presidente.

Este, cuando el congreso concluyó con los congresistas entonando La internacional y el cántico “¡Partido-Comunista!”, habló brevemente con El País, y destacó lo laborioso que fue llevar a cabo esta instancia institucional del partido político. “Hace más de ocho meses que se viene desarrollando este congreso, que se fue postergando por distintas razones. Estaba previsto para hacerse el año pasado, y recién este año pudimos hacerlo”.

Para el presidente del PCU, fue un congreso que tuvo que tratar muchos temas. “Hubo mucho para analizar porque es el balance de un período muy largo. Hubo elecciones nacionales y se analizó la derrota del Frente Amplio, que hubo que asumirla. Además, elecciones departamentales, y una campaña de recolección de firmas para un referéndum. Mucha actividad para analizar”.



Según Castillo, dicho análisis se hizo con una actitud autocrítica y reconociendo carencias y errores. El líder partidario no entró en un análisis minucioso de las enseñanzas que dejó la derrota electoral de la izquierda en el seno del PCU, pero sí dijo que “las derrotas generan un impacto mayor en las estructuras del partido (...) Si bien es mejor ir ganando y aprendiendo, cuando se pierde se aprende de los errores. Tal vez duela más, pero generan un impacto mayor” y según su visión el partido actuó en el congreso de una manera “madura”, por más que las discusiones, agregó, fueron “muy complicadas (...) Pero siempre con fraternidad. No sé cuántos partidos pueden procesar una discusión tan profunda como la que tuvimos y salir de ella con el clamor que vivimos hoy”.



Además, también dijo que no esperaba ser tan apoyado para volver a conducir al PCU. “No, la verdad que no esperaba la votación y el respaldo. Suele ocurrir lo opuesto: el desgaste después de un tiempo, te lleva a llegar un poco más mutilado al final del período. Pero esta demostración de respaldo político y de cariño nos coloca mayores responsabilidades encima. Estoy muy contento, y también emocionado”.



Las medidas a tomar son las de siempre, según Castillo. “Trabajar y militar en la sociedad, apoyar al Frente Amplio y consolidar la unidad”.



Eso último, la unidad de los distintos sectores del Frente Amplio (FA), es según él, una de las prioridades absolutas del Partido Comunista. “¿Qué significa discutir en la diversidad? ¿Cómo se discute con pasión, pero al mismo tiempo sabiendo que se necesitan a todas y todos porque la situación que Uruguay tiene hoy -crece la economía pero también crece la pobreza- demanda de la presencia y la lucha” de la izquierda. Castillo dice que lo heterogéneo del FA tiene un componente problemático, y por eso dice que para los comunistas, velar por la unidad está primero en la agenda.



También se refirió a que hay en muchos sectores de la sociedad uruguaya un corrimiento hacia valores y nociones “de derecha”. Militar por la izquierda en un clima social que en parte rechaza a la misma puede hacerse cuesta arriba, pero Castillo sostiene que en la sociedad uruguaya hay una “madurez política” que favorece el diálogo.