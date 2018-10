Comunistas advierten por “avance del fascismo”

En el 98° aniversario del Partido Comunista, la principal dirigencia del sector advirtió ayer por “el avance de la derecha y el fascismo en Brasil” de la mano del candidato presidencial Jair Bolsonaro.

El secretario general del Sunca y precandidato Óscar Andrade se refirió a Bolsonaro como la “bestia que está por acceder al poder en Brasil”. “Al movimiento Sin Tierra en Brasil lo va a considerar como grupo terrorista (…) Son horas graves, dramáticas. El hijo de Bolsonaro anunció que estaba dispuesto a barrer con la Suprema Corte”, alertó. De todos modos, admitió que el Partido de los Trabajadores cometió “errores trágicos, no solo la corrupción sino que abandonó la lucha ideológica”.



El precandidato señaló que hay que ser solidarios y cada “compañero debiera estar buscando un colchón para los que se exilien”. “Lo que está pasando en Brasil está pasando acá”, agregó y puso como ejemplo a los empresarios que pretenden recortar salarios.



“Vamos a tener que militar cinco veces más para construir. La unidad no es el acuerdo entre cuatro o cinco dirigentes de izquierda, es la unidad con el movimiento sindical, es la lucha por la vivienda, la salud y la educación”, subrayó.



El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, aseguró que el centenario del PCU también lo van “a festejar en el gobierno”. “Aquí, apenas a 300 kilómetros, el fascismo avanza, es el verdadero fascismo que se quiere instalar al lado nuestro y tenemos que ser capaces de resistir”, señaló en alusión a Bolsonaro.



Miranda llamó a conversar la herramienta de la unidad dentro del Frente, “porque es la única capaz de hacer frente al avance a las derechas reaccionarias que vienen por nosotros”. A 32 días del Congreso del Frente, Miranda dijo que el programa tiene que ser el abrigo “de todas las izquierdas”. “Nos necesitamos todos, no sobra nadie y tenemos que salir con un Frente fortalecido, desafiando al proyecto de restauración”, afirmó.