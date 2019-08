Comunicado de El Gucci: "Me trataron como un abusador de mujeres sin prueba alguna"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una etapa agitada el cantante, Gustavo Serafini, alias El Gucci, decidió emitir un comunicado a través de sus redes sociales un día después de anunciar que presentará una demanda civil contra el candidato frenteamplista Daniel Martínez, el intendente de Montevideo, Christian Di Candia y la directora de Desarrollo Social de la comuna, Fabiana Goyeneche.

En el documento el cantante dijo que los involucrados lo difamaron y perjudicaron y que por tanto en una primera instancia les solicitó que se retractaran públicamente. "Que dijeran que se equivocaron, que no tenía ninguna denuncia por abuso o acoso hacia mujeres", indicó.



"Solo exigí que se disculparan ya que me trataron como a un delincuente, como a un abusador de mujeres, sin prueba alguna... pero parece que el costo político de retractarse y pedir perdón como corresponde, es muy alto", consideró El Gucci.

El artista opinó que las autoridades de instituciones del Estado lograron invertir el principio de inocencia y aseguró que es por ese motivo que ahora sale a limpiar su imagen.



La polémica se generó tras el anuncio de su candidatura por la lista 890 de la agrupación Baluarte Progresista, y la decisión de Martínez de pedirle que desistiera de ella.



“Él me dijo que si me bajaba no era por convicción sino porque las mujeres estaban sensibles”, expresó. “Yo estoy a favor del feminismo, pero no del feminismo irracional. Me encanta que luchen por la causa, pero esta semana murieron tres mujeres y siguen encarnizadas conmigo”, dijo en varios medios de comunicación.