Con menos comunas se ahorrarían US$ 400 millones, dijo Novick

El candidato a la Presidencia de la República por el Partido de la Gente, Edgardo Novick, propuso pasar a tener cinco administraciones en lugar 19 intendencias. De esa manera, entiende, se pueden ahorrar US$ 400 millones al año.

En el marco de una gira por los departamentos de Durazno y Flores, el líder del Partido de la Gente indicó el miércoles en rueda de prensa que “hay que achicar los gastos de Estado” y sostuvo que “Uruguay no necesita 19 intendencias”.

Novick indicó que su propuesta es que los departamentos sigan “manteniendo su identidad, las mismas culturas y tradiciones”, pero que no es necesario tener “19 administraciones”.



“Hemos hecho un estudio y teniendo solo cinco administraciones (departamentales) en todo el país el Uruguay se puede ahorrar 400 millones de dólares por año”, señaló Novick.



En esa línea el líder del Partido de la Gente indicó que ese ahorro “se puede volcar” en obras específicas las cuales ejemplificó: “en escuelas, liceos, mejores hospitales, plazas de deporte y servicios para que la gente viva mejor”.



El candidato a la Presidencia señaló que las ciudades en Uruguay “son las mismas que hace 50 años porque se gasta el dinero en tener más gente” y según entiende eso no es necesario en un país donde hay 3 millones de habitantes. “Hoy un alcalde en San Pablo maneja 20 millones (de personas), el gobernador de Buenos Aires 3 millones”, agregó.



Novick dijo que “Uruguay no necesita 19 intendentes, 19 secretarios, 19 jefes de Policía, jefes de Bomberos, cultura, deportes”.



En ese sentido, el empresario hizo hincapié en que “el mundo está cambiando” y que Uruguay se debe sumar “rápido” al mismo.



El líder del Partido de la Gente dijo que si llega a ocupar un puesto en el Senado propondrá “que se cambie la Constitución, que se mantengan las 19 identidades de los departamentos pero bajo cinco administraciones solamente”. “Nos vamos a ahorrar 400 millones de dólares por año que los vamos a volcar en que la gente viva mejor en todo el país”, sentenció.