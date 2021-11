Comuna de Río Negro publicó spot a favor de la LUC: "No me fijé y metí la pata", dijo director

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante varios minutos estuvo en la cuenta de Facebook de la Intendencia de Río Negro una de las piezas audiovisuales elaborada por el Partido Nacional en el marco de la campaña a favor de mantener los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que buscan derogar.

El hecho fue denunciado por el diputado frenteamplista Enzo Malán Castro, quien a través de su cuenta de Twitter criticó la situación. "Absoluto rechazo a estas prácticas que utilizan las instituciones públicas como beneficio de un partido político", expresó.

La Intendencia de Río Negro utiliza su página oficial para promover la campaña del voto del NO. Absoluto rechazo a estas prácticas que utilizan las instituciones públicas como beneficio de un partido político. pic.twitter.com/Kd54ftpKDL — Enzo Malán Castro (@EnzoMalanCastro) November 4, 2021

La publicación fue realizada por el director general de la Intendencia de Río Negro, Marcelo Linale, quien al ser consultado por El País aseguró que se trató de "un error" causado por un "exceso de ansiedad".



El jerarca expresó que si bien él no se encarga de manejar las redes de la comuna, sí tiene acceso y hoy en la mañana ingresó para ver la publicación que se había realizado en la noche de ayer al respecto de la salud del jefe comunal Omar Laffluf.



"Después publiqué en mis sitios, porque además de tener mi cuenta manejo otras cuatro o cinco del Partido Nacional", dijo Linale y agregó: "Lo que pasó fue que una de las cosas que publiqué, quedó en la intendencia y como a los cinco minutos me llamaron para decirme".



El jerarca indicó que se trató de una equivocación. "Fue un exceso de ansiedad, nada más, no me fijé en dónde estaba publicando y metí la pata. Estaba publicando en una y en otra el mismo post y quedó en la de la intendencia también", dijo.



Linale aseguró que quien le avisó fue un dirigente del Frente Amplio que lo llamó y le dijo: "Metiste más el dedazo", según relato. "Y sí, fue un error personal mío que si no me avisan capaz que seguía más tiempo todavía, pero ya fue eliminado", indicó.



El spot publicado por el director forma parte de una serie de piezas audiovisuales que se enmarcan en la campaña que busca evitar la derogación de 135 artículos de la LUC.



Los videos fueron presentados el fin de semana durante un encuentro entre dirigentes blancos, ya que quienes se encargaron de hacerlos fueron integrantes del sector "Todos Hacia Adelante", si bien están a disposición de toda la coalición.