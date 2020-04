"Que no los comparto es notorio", dijo García sobre dichos de Manini respecto a militares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa, Javier García, brindó este viernes de tarde una conferencia de prensa, donde habló de la ayuda de los militares en esta emergencia sanitaria, los pedidos de su cartera para reforzar los controles en el paso fronterizo, y hacia el final fue consultado sobre los dichos del excomandante en jefe del Ejército y actual senador, Guido Manini Ríos, sobre su crítica a los procesos judiciales contra militares.

La polémica se suscitó el martes pasado cuando el líder de Cabildo Abierto subrayó dijo en el Parlamento "¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?", en referencia al procesamiento con prisión del capitán retirado Lawrie Rodríguez, por el asesinato de Iván Morales Generalli, dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay-Organización Popular Revolucionaria 33 (OPR 33), durante la dictadura.

A estos dichos respondieron en las últimas horas el canciller Ernesto Talvi, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, y juventudes del Partido Colorado y Cabildo Abierto.

García prefirió en los últimos días no referirse a los dichos de Manini Ríos de manera directa. Sin embargo, en esta jornada fue consultado al respecto y respondió: "No los comparto. Eso es absoluto. Que no los comparto es notorio", y agregó en esa línea: "Soy un hombre de democracia, de República y libertad, y en estos momentos de gobierno".

Al respecto, el exsenador nacionalista manifestó: "Yo tengo una opinión, de hace mucho tiempo, de respeto absoluto a la Justicia. De mi boca no va a salir nada que signifique menoscabar un poder que considero esencial, por el cual luché mucho cuando faltó".

En tanto, remarcó la línea del gobierno en este asunto. "Una cosa es el gobierno, que es el Poder Ejecutivo, y otra cosa es el Parlamento, donde los legisladores podrán opinar. El gobierno tiene una sola posición, que es el respeto a la Justicia, el compromiso con la Justicia y la contribución con la Justicia".

Por otro lado, García informó del balance que realizó su cartera del primer mes de la puesta en marcha del patrullaje fronterizo, que comenzó el pasado 16 de marzo.

"Hoy sentimos que el Uruguay tiene condiciones de seguridad más sostenidas y más importantes de las que existían hasta que se hizo este despliegue", dijo el ministro.

En tanto, precisó que las "tres fuerzas" realizaron "300.000 horas de servicio", que se traduce en "patrullaje, puntos de control, por tierra por mar y por aire". Agregó que "no hay absolutamente ninguna denuncia contra ningún efectivo de los que participó" en esos operativos.

Indicó también que fueron unos 800 efectivos en promedio por día los que trabajaron en los 1.300 patrullajes en este mes, "divididos no solo en la movilización que significa las diferentes fuerzas, sino en más de 300 puntos de control". En esas tareas registraron 44.000 vehículos.

Adelantó, asimismo, que lo que van a "tratar de afinar" es "la detección de pistas de aterrizaje clandestino". Para lo cual quieren "coordinar muy bien" el trabajo de la Fuerza Aérea, con el Ejército y la Armada.

En acuerdo con el Ministerio de Economía se van a "aumentar los cupos de combustibles" para los meses sucesivos, dijo García y agregó que "van a necesitar" detectores de metales y cámaras Gopro, esto último para garantizar el accionar y tener pruebas ante posibles denuncias a los efectivos.

Respecto al trabajo de su cartera en la emergencia sanitaria que puso en marcha el gobierno el pasado 13 de marzo, García aseguró que el Ejército entregó "en el entorno de 35.000 platos de comida; cientos, por no decir miles, de canastas repartidas de alimentación, y la elaboración de productos sanitarios".

Además, dijo que hoy Naciones Unidas pidió formalmente más efectivos para el contingente militar de Uruguay en Altos del Golán. "En el entorno de entre 35 y 40 efectivos que van a reforzar los 170 que hay allí, en esa región del mundo, así que lo vamos a analizar", dijo.