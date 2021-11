"La compadezco", el cruce de Germán Cardoso con Liliam Kechichian

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los dos exministros de Turismo, hoy legisladores, Liliam Kechichian y Germán Cardoso protagonizaron un duro cruce en la comisión investigadora por gastos en la cartera.

El cortocircuito tuvo lugar el pasado lunes, cuando concurrió Kechichian citada por Cardoso en el marco de una denuncia por compras en publicidad que abarca su gestión. Allí la senadora de Fuerza Renovadora mostró su sorpresa por el pedido de investigación presentado por Cardoso y dijo estar “dolida”, ya que siempre fue “felicitada” por su gestión por legisladores que son parte de la coalición de gobierno.



“Nuestro ministerio jamás fue convocado a una interpelación ni a un llamado en régimen de comisión general. Por eso, de verdad, estamos un poco sorprendidos, y les diría que doloridos, porque no entendemos dónde está la denuncia; de cualquier manera, vamos a aportar toda la información que nos están solicitando”, indicó Kechichian.

Cardoso no dejó pasar el comentario. “Lo primero es que la compadezco, senadora, si usted se siente dolida por todo esto que está ocurriendo, y créame que la puedo llegar a comprender”. A lo que acotó: “Celebro que destaque el trato que tuvo de parte de la oposición durante los 10 años que fue ministra. No así, por cierto, fue el que recibí yo de su fuerza política en el año y medio en que me tocó ser ministro de Turismo”.

Durante su primera intervención, Kechichian leyó versiones taquigráficas del período pasado, donde algunos legisladores de la coalición la felicitaban por su trabajo. Entre los que citó estaba el exsenador Pedro Bordaberry, que según ella la felicitó por el “buen negocio” que significaba la compra de una nueva sede ministerial en Ciudad Vieja por US$ 1,5 millones. Ayer, en Twitter, el colorado rechazó los comentarios: “Las peores mentiras son las medias verdades. En esa sesión informaste que pagaban menos que la tasación de catastro; por eso te felicité, no por la compra. No me metas en tus barros”.

En la investigadora también se generó tensión en otros momentos. Por ejemplo, ante la pregunta de Cardoso: “¿Quién fue el intermediario que acercó el edificio ubicado en la calle Cerrito para que sea la sede del Mintur?”. “Un cartel, por el que vimos que la inmobiliaria lo tenía a la venta; ahí la directora general, la escribana Hyara Rodríguez, se puso en contacto con ellos”, respondió la exministra. A esto agregó: “Nosotros no teníamos por costumbre tener personas que nos trajeran cosas al ministerio”, en alusión al excolaborador de Cardoso Elbio Rodríguez, quien reconoció que acercó a Kirma.



Compras directas.

A su turno, y como respuesta a las preguntas de Cardoso, el exsubsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, realizó una extensa exposición que incluyó los principales lineamientos estratégicos que llevó adelante el Frente Amplio en materia turística en los 15 años de gobierno. Pero en su exposición dio respuestas directas a algunas de las interrogantes del hoy diputado colorado, como por ejemplo cuál era la política ministerial en relación a las “compras directas”. “No me consta que fuera la regla de compra la compra directa”, respondió el exjerarca frenteamplista, que también mencionó que el asesoramiento de la empresa de publicidad al ministerio en las contrataciones “no fue instaurado el 1° de marzo de 2005”.



También reconoció que en las contrataciones de espacios publicitarios no siempre se contó con la debida certificación de Economía porque no siempre era posible llegar a tiempo. “Si un cartel en la avenida 9 de Julio queda libre y es el que nos interesa, no es que tomemos el tiempo del mundo”, aseguró.