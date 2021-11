Comités del FA: derrota electoral de 2019 fue por intereses de las listas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Formalmente, todavía el Frente Amplio no cerró su autocrítica tras la derrota de 2019. Quedaron 15 puntos sin resolución del Congreso que deberán ser considerados esta semana por la Mesa Política.

En un borrador de estos puntos al que accedió El País aparecen algunos conceptos nuevos, por ejemplo, el hecho de que durante las administraciones frenteamplistas “no se llegó a gravar al capital, solo al ingreso”. “Nuestra fuerza política no visualizó las limitantes en lo económico-social del camino redistributivo”, señala. Y esto se agrega: “Los importantes avances logrados en 15 años en la agenda de derechos no produjeron por sí mismos síntesis política”, lo que implica no haber logrado convencer a la población más allá de los “partidarios” de esta temática.



Los comités Gerardo Cuesta, Aguada, Puerto Buceo, Unidad y el 28 de noviembre pidieron agregar otra causa de la derrota: “el hecho de que el FA se cerrara puertas adentro” y se fuera “perdiendo militancia”.



El lugar generado a partir de la pérdida de la tradición de recorrer barrios, reconocen, “fue ocupado por los sectores más reaccionarios y conservadores de nuestro país” y como ejemplo señalan: a las iglesias evangélicas y Cabildo Abierto.



El Comité Tabaré Vázquez (San Luis) pidió agregar al documento de balance y autocrítica la relación “desordenada” entre el gobierno y el Frente Amplio. “Hubo secretismo sobre la forma en que se tomaron algunas decisiones políticas” y “respuestas tardías a temas emergentes de descrédito para el FA”, allí se refieren a los conflictos protagonizados por el excanciller del FA y hasta hoy secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al hoy senador Guido Manini Ríos, cesado en 2009 como comandante en jefe del Ejército.

El Comité San Jacinto aseguró que “no se priorizaron los principios” y “pasó a ser válido mentir tanto en la interna como confrontando con la oposición”. “Pasó a ser válido pelear por el puesto en las listas, cambiando de lista o creando una nueva por intereses puramente personales”, indicaron. A todo esto catalogaron de “corrupción política”.



Los puntos en cuestión fueron planteados en el Congreso que tuvo lugar en el mes de octubre y según supo El País estarán maña en la agenda de la Mesa Política.



Sectores y bases deberán ponerse de acuerdo en si hacen lugar dentro del documento para estos planteos que surgieron de parte de los comités de base y así cerrar de una vez por todas la autocrítica.