Comités de Emergencias coordinarán con Fiscalía cumplimientos de la cuarentena 

La temporada turística está en el centro de la atención. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, informó este martes en rueda de prensa que se incorporará a Fiscalía en la coordinación que se realiza a través de los Comités Departamentales de Emergencias (Cecoed) en el marco de la pandemia.

Delgado se comunicó este martes con el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Además, comentó que en los Cecoed habrá una coordinación entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior y las respectivas intendencias. Asimismo, habrá un cruzamiento de datos con Migración.



El objetivo es "coordinar el cumplimiento, entre otras cosas, de la cuarentena" que deben hacer las personas. En caso de que no se cumpla, "se va a dar cuenta a la Justicia para su formalización".



Sobre la cuarentena dijo que se "ha logrado controlar bastante" y que los casos de incumplimiento "no son tantos". A las personas se las llama y hay un seguimiento a través de la aplicación CoronavirusUY, agregó.



"También es verdad que estamos armando una coordinación operativa en un momento que es diferente. Hay una temporada turística que no es la que queremos, es la que podemos", agregó.