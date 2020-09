Comisión votó a favor del desafuero de Manini, pero no tendrá votos suficientes en el plenario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con el respaldo de los integrantes del Frente Amplio y el Partido Colorado, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado votó este martes suspender los fueros del senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto.

La iniciativa contó con los votos de los senadores Liliam Kechichian, Charles Carrera, Enrique Rubio y José Carlos Mahía, del Frente Amplio, y Pablo Lanz, del Partido Colorado (sector Ciudadanos).



En cambio, no apoyaron el desafuero del excomandante en jefe del Ejército los blancos Carmen Asiaín, Graciela Bianchi, Carlos Camy y el cabildante Guillermo Domenech.

“La comisión entiende que hay suficiente mérito para que comparezca ante la justicia”, escribió en su cuenta de Twitter Kechichian.

Contundente votación en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para levantar los fueros del senador Guido Manini Rios.

La comisión entiende que hay suficiente mérito para que comparezca ante la justicia. — Liliam Kechichian. hija y nieta de inmigrantes (@likechichian) September 29, 2020

En el plenario del Senado el tema será tratado mañana, donde no tendrá los votos suficientes para su aprobación. No se llegará a la mayoría necesaria puesto que salvo el Frente Amplio y los dos senadores colorados de Ciudadanos no acompañarán el desafuero de Manini Ríos para que comparezca ante la Justicia por su rol en el llamado "Caso Gavazzo".

A principios de setiembre Manini Ríos dio marcha atrás en su decisión de votar su desafuero en la Cámara Alta y anunció a través de un video que se retiraría de sala cuando se trate el tema. Al día siguiente, los senadores del Partido Nacional anunciaron que tampoco votarían el desafuero.

"El mayor deshonor para mí sería dejar a la gente en medio de la lucha sin conductor", dijo Manini Ríos a mediados de setiembre para explicar el porqué de su cambio de postura.

El presidente Luis Lacalle Pou también se refirió al desafuero del senador y rechazó que la postura del Partido Nacional de no votarlo estuviera vinculada al apoyo de los legisladores de Cabildo Abierto para aprobar el proyecto de ley de Presupuesto. “Es un disparate pensar que esto forma parte de una negociación”, dijo el 9 de setiembre.

La solicitud de desafuero de Manini Ríos fue tramitada en noviembre del año pasado por el fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, por la actuación del líder de Cabildo Abierto como comandante en Jefe del Ejército ante una confesión realizada por José Nino Gavazzo, quien reconoció ante un Tribunal de Honor que había hecho desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en el río Negro en 1973.