Comisión tripartita para analizar el tema empleo

El martes comenzará a funcionar una comisión tripartita impulsada por el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para buscar acuerdos que puedan mejorar la situación en materia de empleo. Habrá tres representantes por sector (Estado, empresarios y sindicatos). También se buscará en ese ámbito un acuerdo para impulsar el Fondo de Garantía Laboral que impulsan el gobierno y los sindicatos cuya financiación es rechazada por el sector privado. Milton Castellano, director del instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, dijo a El País que se quiere analizar por qué si la economía crece no se crea empleo.

Castellano dijo a El País que no entiende las razones por las que algunas gremiales empresariales no quieren adelantar la negociación de los nuevos acuerdos salariales. A su juicio, no es válido que argumenten que hay un panorama de incertidumbre que lo impide porque, en julio, cuando hayan vencido los convenios, en pocos días, no habrá cambiado mucho la situación y en ese momento deberían necesariamente negociar. Para Castellano, la actitud de las empresas es "inexplicable", más si se tiene en cuenta que una negociación larga obliga a pagar meses de retroactividad cuando se cierra el convenio. El dirigente dijo que todavía no es necesario replantear los lineamientos salariales a pesar de que la inflación salió del "rango meta" (se ubicó en 7,21% en doce meses.