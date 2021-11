Comisión que indagó compras en Turismo cierra sin grandes hallazgos y con cruce entre Cardoso y el FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fueron dos meses de citaciones al Parlamento, de distintas versiones sobre compras frustradas y polémicas, de denuncias y contradenuncias sobre presuntos actos irregulares, contrataciones directas y vinculaciones cuestionadas con asesores del ministerio. Todo eso tuvo su capítulo final ayer por la tarde, cuando terminó la última sesión de la comisión parlamentaria que investigó las compras de publicidad realizadas por el Ministerio de Turismo entre marzo de 2010 y agosto de 2021. El ámbito se abrió a partir de la sonada renuncia de Germán Cardoso como corolario de una serie de denuncias que hizo en agosto Martín Pérez Banchero, luego de ser cesado como director de Turismo. Y la novela terminó como empezó: con acusaciones cruzadas y versiones irreconciliables.

La sesión culminó con Cardoso -que asumió su banca como diputado luego de acordar su renuncia con Luis Lacalle Pou- respondiendo un listado de preguntas finales elaboradas por los diputados frenteamplistas Gustavo Olmos, Eduardo Antonini y Nicolás Viera, y con una furibunda declaración pública que hizo el exsecretario de Estado en una rueda de prensa al salir del encuentro con los representantes.



Allí, Cardoso dijo que, a su entender, no hubo nada “fuera del marco regulatorio del Estado” y que actuó con “transparencia total”, y desafió a que le digan “en la cara” si se quedó “con un peso ajeno”. Y además, aparte de afirmar que a su criterio “quedó demostrado que no se cometió ningún delito”, apuntó particularmente contra Olmos y Antonini, a quienes en última instancia responsabilizó por “declaraciones políticas mezquinas y malintencionadas” y los menospreció al decir que “ni los propios frenteamplistas los tenían como relevantes o de grandes connotaciones”. “No han hecho otra cosa que aprovechar una situación de estas características para salir a la palestra pública”, sostuvo también.



Esto, naturalmente, que abona a la tensa relación entre los involucrados desde que comenzó a discutirse el asunto con las primeras publicaciones del semanario Búsqueda, no cayó en gracia a los legisladores frenteamplistas.

“Terminó la actuación de la investigadora, y sigo con las mismas dudas e interrogantes que cuando empezamos, e incluso diría que todavía las tengo más acentuadas”, dijo Antonini en diálogo con El País.



“Por ejemplo -continuó- Cardoso no ha podido demostrar qué rol cumplía uno de sus asesores honorarios, Elbio Rodríguez, y que todos concuerdan que participaba de las decisiones en el ministerio”. Ese asesor, Rodríguez, fue quien declaró en la comisión a fines de octubre que acercó la empresa Kirma -de Estonia- para ofrecer servicios de publicidad digital, negocio que por falencias o irregularidades de ambas partes no se concretó, y que fue de algún modo la primera situación polémica que se instaló en la agenda cuando Pérez Banchero denunció el tema. Otra situación que señaló fue la intención de la gestión Cardoso de firmar una compra directa a una única compañía por publicidad en la vía pública por US$ 800 mil, negocio que, en esos términos, tampoco se acordó.

“Lo que hace Cardoso es atacar, porque es un ministro que duró un año y medio, y que fue apartado de su cargo bajo sospecha, y ataca a quienes estuvieron 10 años haciendo una gestión que no ameritó ni siquiera un llamado a sala por parte de la oposición de la cual él fue parte”, agregó Antonini”.



Olmos, por su parte, también cuestionó las “contradicciones” en que incurrió Cardoso, y añadió que ellos nunca lo acusaron “de haberse llevado ningún peso, sino que se dijo que hubo irregularidades que la Justicia determinará”.

Cardoso se limitó a señalar en diálogo con El País que se sentía “muy tranquilo, con mucha paz y tranquilidad de conciencia” por la gestión realizada y las decisiones tomadas, y que había “contestado todas las preguntas” que le hicieron los legisladores. Sobre su situación personal y el impacto “en la salud” que le supuso todo este asunto -como lo afirmó en su declaración pública- dijo que en realidad quiso referirse al “golpe anímico”.

Estos son los pasos que faltan Los diputados de la comisión investigadora se reunirán el próximo jueves 25 de noviembre para elaborar una resolución sobre todo lo actuado. Si oficialismo y oposición no se ponen de acuerdo, los legisladores elevarán al plenario de Diputados dos informes, uno votado en mayoría y otro en minoría. Luego, la Cámara Baja votará por la aprobación de los mismos.