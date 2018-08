Comisión de Ética del Partido Nacional analizará situación del edil Rodrigo Blas

El directorio del Partido Nacional decidió este lunes por unanimidad el pasaje a la Comisión de Ética de la colectividad de la situación del edil del sector Todos por Maldonado, Rodrigo Blas, quien también ha sido candidato a intendente y a diputado. La Dirección General Impositiva (DGI) le impuso una multa de US$1,9 millones por la evasión de IRPF e IVA en su actividad como agente inmobiliario. Blas sostiene que por interés político de algunos actores que no identificó, se lo quiere perjudicar.

El edil presentó una nota en la que pidió la instalación de ese cuerpo para analizar su caso.

“Desde el 2014 se sustancia un procedimiento administrativo ante DGI y se formuló una denuncia penal a raíz del mismo, respecto a asuntos relacionados con mi actividad privada. Temas que han sido controvertidos y en los cuales me estoy defendiendo, al igual que otras personas y sociedades. En las actuaciones de la DGI no ha estado ajeno el interés político de algunos actores, exponiéndome a mí y de esa forma a nuestro partido de una forma no deseada”, dice Blas en la carta dirigida a la presidente del directorio partidario Beatriz Argimón, a la que accedió El País.



Blas dice también que, tras 35 años de militancia partidaria: “lejos estoy de querer ocasionar a mi querido Partido Nacional perjuicio alguno”.

El edil pide un debido proceso “no aceptando prejuzgamientos ni condenas anticipadas”. Se puso a la orden para comparecer ante la comisión cuando esta lo disponga.