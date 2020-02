Comisión de ética del Partido Nacional analizará de nuevo situación de Moreira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mesa del Directorio del Partido Nacional resolvió este mediodía proponer que la comisión de ética vuelva a analizar el caso del exintendente de Colonia Carlos Moreira y estudie el reciente informe que realizó la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), así como el archivo de la investigación penal por parte de la fiscal de Colonia Eliana Travers.

Pero, además, en la reunión se evaluó que la carta orgánica no habilita al Directorio a revocar la decisión de la convención de Colonia, que habilitó la candidatura de Moreira para las elecciones departamentales de mayo.

De todos modos, Abdala dijo a El País que harán consultas jurídicas para reafirmar esa posición, “que es clara”.

¿Entonces el Directorio no podría inhabilitar a Moreira para mayo? “La única opción sería no dejarle usar el lema, pero eso hoy no está planteado”, indicó Abdala. “Así están las cosas, veremos qué dictamina la comisión de ética”, agregó.

El Directorio analizará la propuesta de la mesa “para remitir estos elementos nuevos a la comisión de ética para que analice esta situación”, indicó Abdala en ronda de prensa.

En octubre la Comisión de Ética del Partido Nacional había recomendado la máxima sanción para el intendente de Colonia, lo que implicaba dejar en manos del directorio la expulsión de Moreira. Pero la decisión no se tomó porque Moreira renunció antes al partido.

La mesa del Directorio está integrada por la presidenta Beatriz Argimón y los secretarios Abdala, Pablo Iturralde y José Luis Falero.