Comisión por el sí envió una carta a Pablo Iturralde para denunciar plagio de su logo

La Comisión Nacional por el Sí, que realiza campaña a favor de la derogación de 135 artículos de le Ley de Urgente Consideración (LUC), envió una carta al presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde para plantear su "enorme preocupación por el plagio" de su logo y exigir "su retiro inmediato".

"En el día de ayer nos enteramos con sorpresa, asombro y, por qué no, estupor que la Departamental del Partido Nacional de Paysandú usa, en su campaña por el NO de cara al próximo referéndum, un logo igual al de esta Comisión Nacional por el SÍ", expresaron en la carta.



En la carta aseguraron que el logo usado por ellos "viene de larga data" y explicaron que es el mismo que se usó para la campaña de recolección de firmas que se lanzó en diciembre del año pasado. "Este logo por el SÍ fue presentado y anunciado hace varios meses", indicaron.

Enviamos una carta al Directorio del Partido Nacional, planteando nuestra enorme preocupación por el plagio de nuestro logo y exigiendo su retiro inmediato.



Queremos una campaña donde se apueste al intercambio con argumentos reales, no a la confusión y a la desinformación. pic.twitter.com/bEVvLteQQO — Vota SI (@VotaSiUy) November 9, 2021

"Salvo por la palabra NO, los trazos, colores, diseño y demás características son idénticos a nuestro distintito. Fue hecha de ex profeso, en forma deliberada, para confundir, sin ninguna duda, a la ciudadanía a la hora en que se tenga que pronunciar", consideraron y aseguraron que esta acción "no es inocente" y que incluso "podría tomarse como una provocación".



En ese sentido aseguraron que "la copia hecha" por la departamental blanca de Paysandú "no puede tomarse como un descuido, error o falta de atención"



"Solicitamos que usted tome cartas en el asunto y fiel a su investidura retire de inmediato este logo de las páginas del Partido Nacional", finaliza la carta enviada a Iturralde, firmada por José Olvera y Rafael Michelini.