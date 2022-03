Comisión por el SÍ "desaconseja" realizar caceroleada durante discurso del presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la difusión en redes sociales de convocatorias para realizar una caceroleada el próximo 23 de marzo, durante la conferencia del presidente de la República a favor de la Ley de Urgente Consideración, la Comisión por el “SÍ” dijo no tener nada que ver con su organización. “Estamos trabajando para que no ocurra”, expresó a El País Rafael Michelini.

“La desaconsejamos”, agregó Michelini y enfatizó: “No salió de nosotros, somos muy respetuosos a la convivencia entre todas las partes”.



Una de las convocatorias difundida en las redes reza que la manifestación se hará “de forma pacífica”, “en los 19 departamentos y en todas las ciudades del país”.

La convocatoria se dio a través de redes luego que se conoció que el próximo 23 de marzo, a las 20:30 horas, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dará una conferencia de prensa en lugar de una cadena nacional por el “NO” a la derogación de 135 artículos de la LUC. Fuentes políticas adelantaron a El País que el mandatario no responderá a la cadena nacional a favor del “SÍ” que se realizará el día anterior.



Pero la decisión de Lacalle Pou generó malestar en la oposición. “Ya era polémico que hablara él (en la cadena), pero cambiar la cadena por una conferencia abierta es cambiar las reglas de juego acá y en la China”, manifestó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

La polémica también se dio por las fechas elegidas, pero Lacalle Pou retrucó: “A mí me pueden decir que me equivoco; pero que miento, no. Y que soy desleal, tampoco. La presión de un referéndum no nos puede hacer decir cualquier cosa”.