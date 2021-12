Comienzan la campaña del “Sí” para derogar la LUC y niegan realizar un intento desestabilizador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Digo Sí a defender lo que somos, los derechos son de todos y la LUC no es Uruguay. No somos ley de la selva, somos Sí a la educación”. Así sonaba el jingle oficial por la derogación frente a la explanada de la Universidad de la República. Entre globos rosados, dirigentes sindicales y políticos, y militantes con las banderas del Frente Amplio, festejaron que habrá un referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) el 27 de marzo y dieron inicio a la campaña.

“Sí para reafirmar lo que somos” es el eslogan de esta nueva etapa que lanzó la Comisión Pro Referéndum. “Quienes promovemos la anulación de 135 artículos queremos eso, no desestabilizar al gobierno. No atentar contra las instituciones democráticas”, afirmó el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.



En tanto, dijo que “los mismos que aplicaron una ley ferrocarril intentan utilizar las herramientas que se emplearon en otras épocas y no llevaron al pueblo a buen puerto”. Habló concretamente de “mentiras y medias verdades” de parte de los que defienden la LUC. “Dicen que si gana el Sí se instalaría en este país un régimen soviético. ¡Mentira!”, subrayó.



El presidente del Pit-Cnt señaló que desde el gobierno se pararon algunas reformas como la de la seguridad social. “Qué malos son estos 135 artículos que no se pueden relacionar con las reformas regresivas en curso y qué malas son las reformas si no se pueden hablar ahora. ¡Hablemos de todo!”, añadió Abdala.



Según consideró, “votando el Sí también se defienden otras reformas para adelante”. Y mencionó especialmente los salarios y las jubilaciones.

En tanto, señaló que la campaña se hará “a lo plebeyo”, “sin mucha financiación” y “con zapatos gastados”. “Con poca propaganda en medios” y “con un mapeo del país”. Por lo que llamó a “una patriada con el corazón y la cabeza”.



“Nos disponemos a cambiar fundamentos con tres millones de uruguayos, ¡para que el 27 de marzo otra que festejo! ¡Viva la democracia, viva el pueblo oriental dueño de esta patria de Artigas!”, finalizó. El acto cerró con la murga de La Teja, Los Diablos Verdes.

Coalición en Salto.

De la vereda de enfrente, y por primera vez, la coalición funcionará como tal en el departamento de Salto: el único en donde no hubo acuerdo para las elecciones departamentales. El referéndum logró reunir a dirigentes blancos, colorados, cabildantes, del Partido Independiente y del Partido de la Gente.



Como señal del acuerdo el expresidente Julio María Sanguinetti y el secretario general de Presidencia, Álvaro Delgado, visitaron en la misma semana el departamento del norte, donde gobierna el Frente Amplio. Esta vez, los dirigentes locales aseguran que no se repetirá lo que se considera un “error” que le terminó dando la reelección al actual intendente Andrés Lima. El dirigente nacionalista y excandidato a la intendencia, Carlos Albisu, dijo a El País que la coalición viene funcionando bien desde abril de este año. Con la presencia de Delgado a fines de setiembre se hizo el primer acto en conjunto y de ahí en más los dirigentes empezaron a coordinar el trabajo.



“En la anterior elección no se alinearon los astros para ir juntos. Dirigentes del Partido Nacional y el Partido Colorado no estaban dispuestos. Eso quedó en el pasado. Es lo que no hay que hacer”, opinó Albisu.

Consideró que el referéndum del 27 de marzo es “clave” para “tratar de unir a la coalición” y sirve de “ensayo” de cara a las próximas elecciones departamentales. Albisu dijo que la coordinación en la coalición “no termina en la LUC”, reafirmando así que “se seguirá de largo a las próximas elecciones”.



Rodrigo Albernaz, diputado cabildante por Salto, dijo sin embargo a El País que hay “una coordinación” a nivel departamental que funciona para el referéndum contra la LUC, pero eso no implica un acuerdo ante las próximas elecciones.