Combustibles y desinformación: los temores de dirigentes blancos en la campaña a favor de la LUC

La dirigencia blanca estaba nerviosa y Graciela Bianchi pidió el micrófono para tranquilizar a la platea. Su arenga logró el aplauso más ruidoso de la doble jornada del fin de semana pasado en Flores, donde los blancos se reunieron para preparar la campaña de defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

“Dejémonos de pavadas y salgamos a defender los 135 artículos de la LUC”, dijo Bianchi en el cierre de su intervención. La senadora admitió que el oficialismo se juega mucho en el referéndum, y que su resultado tendrá clara incidencia en la próxima campaña electoral de 2024. “Primero vamos a asegurar no perder el gobierno, porque miren que si perdemos en 2024… No vamos a perder, porque ninguno va a mirar su propia chacra. (Pero si perdemos) no viene el Partido Colorado, ¿eh? Viene el Frente Amplio de nuevo. Viene Venezuela, viene Cuba y viene Nicaragua. Viene mucho más grave”, remarcó la primera legisladora del Partido Nacional.

Los blancos tienen la convicción de que ganarán el referéndum que impulsaron el Pit-Cnt y el Frente Amplio. Pero también tienen el antecedente de que no preveían que la oposición alcanzara las firmas necesarias para llegar a esta instancia. Por eso han analizado las fortalezas y debilidades de la campaña para desplegar una estrategia efectiva.



El estudio de investigación que realizó el sector mayoritario del Partido Nacional, Todos, concluyó que hay un grado alto de desinformación. En esa línea, el comando de campaña entiende que si se logra informar sobre el alcance de la norma, los votantes de centro del electorado tienden a mostrarse favorables a mantener la LUC.

Aun así hay dudas y miedos. El dirigente Durán, de Colonia, planteó el sábado a los jerarcas la necesidad de hacer una “autocrítica” de la situación, porque incluso en la dirigencia hay un alto grado de desinformación. “Tengan la confianza de lo que están defendiendo”, le respondió la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.



El coloniense no fue el único. Ese espíritu de dudas sobre el resultado estaba en parte de los dirigentes. El temor central reside en los artículos referidos de los combustibles.

“Tenemos al enemigo con una gran arma que es el tema del combustible. Por ahora nos hemos salvado. Nos estamos jugando el futuro, no solo de la LUC, sino del Partido Nacional”, comentó otro de los dirigentes en el congreso. “No quiero que pase lo de siempre: que los blancos ganamos, estamos cinco años, y después nos tenemos que ir”, agregó. Luego le preguntó a la ministra si “hay espalda” para mantener los combustibles congelados hasta después del referéndum. “Si seguimos aumentando los combustibles sabemos que vamos a marchar”, apuntó. Arbeleche respondió que en la medida que Ancap tenga resultados extraordinarios, se mantendrán las tarifas.



De todos modos, la arenga central a la militancia y dirigencia blanca la hizo la senadora Bianchi.

“Estamos acá escuchando a los padres de la LUC”, dijo en alusión a la mesa de expositores donde además de Arbeleche estaban el prosecretario Rodrigo Ferrés, el subsecretario de Interior Guillermo Maciel, el de Trabajo Mario Arizti, y el ministro de Educación, Pablo da Silveira. “Todos necesitamos orientación, pero cada uno de los miembros de la coalición tenemos que ser replicadores de la defensa de la LUC. Necesitamos de ustedes, porque no alcanza con que vayamos a recorrer el país como lo estamos haciendo. Por eso les pedimos desde el primer momento ser la infantería”, agregó.

Sector del Partido Nacional este fin de semana en Flores. Foto: Estefanía Leal

La senadora fue directa y les pidió a los 500 presentes salir a trabajar: “Estamos más acostumbrados a buscar pelos al huevo... Nos estamos jugando nada más y nada menos que la libertad y la democracia”.



Bianchi alertó qué puede pasar si se pierde el referéndum. “Si por casualidad, porque solo por casualidad… No por casualidad -corrigió-; querían autocrítica yo hago autocrítica: por no haber hecho lo suficiente, llegamos a perder el referéndum, se nos termina rápidamente o mucho más rápido lo que muchos piensan”, exclamó.



La legisladora recordó su pasado político en el Frente y aseguró conocer la estrategia de la izquierda en esta elección. “Ellos vienen por todo. ¡Por-to-do! Estos 135 artículos que están impugnando a los efectos de generar una enorme dificultad al gobierno -porque tanto el Poder Ejecutivo como los legisladores tenemos que dejar de lado muchas cosas que tenemos que hacer, para mejorar la gestión y el gobierno, para salir a hacer campaña electoral- lo hicieron para ponernos otro palo en la rueda”, comentó.

Para la dirigente blanca, el referéndum es contra el gobierno. Además, opinó que la oposición eligió 135 artículos porque no “les dio la cara” para más: “Porque alguno tiene una neurona más, y les dijo ‘paren porque si no es tan ridículo que no podemos seguir’”.