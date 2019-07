Comando de Talvi niega acuerdo previo por fórmula colorada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el comando del candidato presidencial Ernesto Talvi negaron la versión publicada hoy por El País respecto a que tras una tirante conversación telefónica previa a las elecciones internas entre él y el expresidente Julio María Sanguinetti se había roto el acuerdo previo para que ambos integrasen la fórmula presidencial colorada.



Fuentes muy cercanas a Talvi aseguraron hoy a El País que nunca hubo un acuerdo previo para integrar la fórmula. Admitieron que el ahora ganador de la interna colorada habló por teléfono con Sanguinetti y José Amorín antes de las elecciones de ayer y en la charla —que fue caracterizada como "amable" y cordial"— "les reiteró lo que ya había dicho públicamente: que ganara o perdiera, no cerraría la fórmula el 30 de junio ya que pensaba que se tenía que resolver con serenidad, analizando los resultados y por consenso".



Por otra parte, el entorno del candidato sostuvo que Talvi "siempre dijo que ganara o perdiera, no había acuerdo previo", sino que "analizaría serenamente los datos para que el Partido Colorado lleve la mejor fórmula a octubre para maximizar sus chances".



El 8 de mayo en un desayuno de ADM cuando fue consultado sobre si estaría dispuesto a ser candidato a vicepresidente en caso de perder la elección interna, Talvi respondió: "“Confiamos en poder ganar, en los descuentos, con gol de cabeza y en el área chica, pero si no nos toca estaremos dónde sea más útil para el partido”.