El comando de Talvi analizó el resultado del balotaje

Pasado el balotaje, en Ciudadanos -el sector colorado que lidera el senador electo Ernesto Talvi- es tiempo de análisis del resultado del domingo. Los colorados buscan aún una respuesta al fenómeno electoral que acercó al oficialista Daniel Martínez al blanco Luis Lacalle Pou en las urnas (48,71% a 47,51%) cuando todas las encuestas daban una mayor distancia entre ambos.

Este lunes por la noche Talvi reunió a su mesa chica que es integrada por el senador electo Adrián Peña, el diputado Ope Pasquet y el exsecretario general del Partido Colorado, Max Sapolinsky, entre otros, y analizaron lo que había dejado atrás el balotaje.



La llamada campaña del “miedo” del Frente Amplio en función del papel que representaría el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos en la coalición multicolor, así como su video en el que llamaba a militares a no votar por la fórmula oficialista, fueron dos de los motivos que los colorados consideran podría haber generado una mejor votación hacia Daniel Martínez.



En Ciudadanos creen que la campaña del “voto a voto” desplegada por el Frente Amplio sobre el final de la campaña para captar más votos y la cantidad de uruguayos que llegaron desde Argentina a sufragar, también contribuyeron en el escenario final que llevó a que Martínez aún no reconociera la victoria de Lacalle.



Durante el encuentro del lunes, Talvi y su equipo también “dedicaron tiempo a los pasos a seguir” tras el balotaje, entre ellos, pusieron sobre la mesa algunos nombres de candidatos para ocupar eventuales cargos de ministros.



El País informó en su edición de ayer martes que los colorados aspiran a tres ministerios: Relaciones Exteriores, Ganadería, Agricultura y Pesca y Turismo.



Este mismo tema estuvo planteado durante la reunión del lunes. Talvi aún no respondió a Lacalle Pou si aceptaría el ofrecimiento de ocupar el cargo de canciller, al tiempo que se considera el nombre de Carlos María Uriarte como titular de Ganadería.



Todos estos temas serán puestos a consideración esta tarde cuando Talvi y el dos veces presidente Julio María Sanguinetti se acerquen hoy a la sede de Lacalle Pou para mantener una reunión sobre los pasos a seguir durante las próximas semanas.