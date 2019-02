Comando de Óscar Andrade con reparos al apoyo de Lista 711

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La lista 711, del exvicepresidente Raúl Sendic, se inclina por apoyar la precandidatura de Óscar Andrade, pero en el comando de campaña del presidenciable hay preocupación y también reparos, porque temen que el líder del grupo adquiera un rol central en la campaña.

“Hay reparos y preocupación”, dijeron fuentes del comando de Andrade a El País con respecto a un posible apoyo de la Lista 711. Hay especial interés en que se respete la resolución del Plenario de diciembre del año pasado, que inhabilitó tanto a Sendic como al senador Leonardo De León a integrar la lista de cara a las elecciones de octubre.



De acuerdo a Informativo Sarandí, Sendic le expresó a Andrade su intención de apoyarlo, pero el precandidato le puso como condición que haga un “mea culpa público”. Consultadas por El País fuentes del comando de Andrade, dijeron que se solicitó una “mayor autocrítica” respecto al caso Sendic, lo que implica su gestión en Ancap y el manejo que hizo de las tarjetas corporativas del ente. En los mismos términos se entiende que no sería correcto pasar por alto las resoluciones del oficialismo con respecto a De León, quien ya anunció que no será candidato al Senado.



La Lista 711 definió que será el diputado Saúl Aristimuño el que encabece la lista del sector rumbo a las internas, respetando así la resolución del Plenario de la coalición. El legislador dijo a El País que aún no se resolvió el respaldo a Andrade y hay tiempo hasta el 30 de abril para hacerlo. “Pasamos a un cuarto intermedio porque algunas departamentales no habían tomado resolución. No hay urgencia, pero queremos resolverlo”, señaló el diputado Aristimuño.



El legislador reconoció que dentro de la Lista 711 “hay una gran corriente dispuesta a apoyar a Andrade” y en algún momento se manejó la posibilidad de respaldar a la exministra y precandidata Carolina Cosse. Agregó que no hubo condicionamientos para apoyar al precandidato impulsado por el Partido Comunista del Uruguay.



Consultado sobre si Sendic será parte de las listas, aunque sea por medio del uso de su imagen, Aristimuño indicó que esa parte aún no fue definida por el grupo. A eso agregó: “Raúl es el líder del sector y estará trabajando para que la 711 se pueda proyectar”.



En los próximos días se reunirá la dirección de la Lista 711 para terminar de resolver los aspectos referidos a la campaña electoral. Sus dos principales figuras: Sendic y De León, fueron inhabilitados a integrar las hojas de votación del sector.