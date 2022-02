Lanzan campaña para votar “en blanco” en el referéndum como "tirón de orejas" a políticos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bajo la premisa de dar un "tirón de orejas al gobierno", "dejar de cuidar la chacra" y profundizar las reformas, los escritores Mercedes Vigil y Eduardo Abenia participaron anoche en el lanzamiento de la campaña por el voto “en blanco” en el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración del comando “Azúl y blanco”.

Abenia explicó que se busca “dar un paso más”: “No solo queremos LUC sino que queremos más LUC”, dijo. “Una cosa que hemos visto en la coalición es que esta muy trabada constantemente a la hora de tratar temas”, afirmó y mencionó como ejemplos los asuntos referentes a la tenencia compartida, reglamentación de sindicatos y desmonopolización de los combustibles. Dijo que esto se debe a que “hay tironeos que impiden que se logre llegar a acuerdos”.



Por lo que el voto en blanco en el referéndum del 27 de marzo sería “un mensaje a la coalición: señores pónganse de acuerdo” y “también va para la oposición porque es el otro palo en la rueda que ha tenido este gobierno”.



“Este mensaje no es solo un tirón de orejas al gobierno sino a todo el sistema político porque además tiene una gran otra serie de vicios que no provienen de este gobierno, pero este gobierno se ha encargado de continuar”, ahondó. Según Abenia con esto se refiere a, por ejemplo, en qué se gastan los recursos del gobierno. “El sistema político uruguayo es carísimo. El Legislativo cuesta 150 millones de dólares por año. Nuestros legisladores ganan el doble que un legislador español y el triple que un legislador en Croacia”, afirmó. Y a esto sumó la “red de miles de periféricos que están en los famosos cargos de confianza” que definió como “amigotes” y preguntó “¿qué hacen?” con salarios de “$120.000 o $150.000”.



Abenia dijo que muchos los acusan que no es la manera, “pero si las urnas no son la manera cuál es la manera. “Nosotros somos laburantes, nosotros no salimos a romper vidrieras ni salimos con las tetas al aire para decir que estamos descontentos con el género. Nosotros laburamos y como laburamos la única solución es ir a las urnas y ahora nos pusieron una urna adelante y vamos a usar esa urna para decirle a todo el sistema político ¡señor, por favor!”, dijo.

A su turno Mercedes Vigil dijo que el voto en blanco es el momento de llenarlo de contenido. este es el momento de decirle al gobierno que qué bárbaro que Antel nos dio el número telefónico pero que la historia de la patria, la independencia y la republica no pasa por eso es mucho mas profundo". "Le pedimos a Luis (Lacalle Pou) que cumpla con los cambios fundamentales porque no estamos para el decorado", añadió.



"El voto en blanco es decirle dejen de cuidar su chacra, su herencia y su próximo cargo y por favor hagan algo porque la republica está en peligro", dijo Vigil.

Del encuentro también participaron Nicolás Quintana, militante de Cabildo Abierto, y el abogado Fernando Doti.