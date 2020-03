Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Claudio Feola, comandante en jefe del Ejército, pasó a retiro voluntario el sábado 29 de febrero, indicó a El País el vocero del Ejército, Julio Olivares.

El miércoles 4 de marzo asumirá el comandante en Jefe designado por el nuevo gobierno liderado por el presidente Luis Lacalle Pou —el general Gerardo Fregossi— y hasta esa fecha quedó como “encargado de despacho” el general Marcelo Montaner, titular del Estado Mayor de la Defensa (Esmade).

Fuentes castrenses indicaron a El País que la decisión de Feola responde a que el nuevo gobierno le había ofrecido encargarse del Esmade, algo que él rechazó ya que prefería seguir como comandante en jefe del Ejército.

Por su edad, a Feola le quedaban tres años para continuar como comandante en jefe y como no lo tuvieron en cuenta para seguir en este cargo, tomó la decisión de pasar a retiro voluntario.

Feola asumió como comandante en jefe del Ejército en abril de 2019, luego de que el entonces presidente Tabaré Vázquez decidiera apartar del cargo a Juan González, quien asumió tras el cese en marzo del año pasado de Guido Manini Ríos.

El mismo sábado el Ejército divulgó un video con el “mensaje de despedida” de Feola, en el que le deseó el “mayor de los éxitos” a Fregossi.

“Hoy, después de casi 11 meses en ejercicio del cargo, al no aceptar un destino que le fuera ofrecido por el gobierno electo por voluntad propia pasaré a retiro (…) con la convicción del deber cumplido”, comentó Feola.



"Lo más grande para un soldado es ser comandante", indicó Feola este lunes en conferencia de prensa durante la ceremonia de asunción de Daniel Salinas en el Ministerio de Salud, de quien es muy amigo, expresó. "Como yo entendí que (ahora) estoy mandando 15.000 efectivos creo que después de comandante en jefe no hay vuelta", agregó.



Feola expresó que si bien encargarse del Esmade no es un cargo menor, se trata de "un órgano asesor" mientras que "el comandante es comandante en jefe del Ejército con 15.000 efectivos".



Por otra parte expresó que su retiro voluntario se debe a que en el momento en que asume un nuevo comandante en jefe al anterior lo cesan: "Yo dije 'un soldado no puede ser cesado en el cargo después de 42 años de servicio', por eso fui a retiro voluntario".



"Me voy sin ningún inconveniente y convencido de que al país le va a ir muy bien, el Ejército es apartidario", enfatizó.