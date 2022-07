Colorados sostienen que "sigue estando la posibilidad" de la vuelta de Pedro Bordaberry

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue una llamada telefónica en la que Pedro Bordaberry se mostró enojado. Del otro lado de la línea estaba el diputado Felipe Schipani, que en recientes declaraciones públicas había asegurado que entendía como muy probable el retorno del exsenador a la política y, por tanto, al menú electoral del Partido Colorado como principal figura para las elecciones de 2024.

Bordaberry -cuyo nombre es una presencia casi permanente en las charlas de la dirigencia de esta colectividad desde que se retiró, en 2017- le reclamó en concreto a Schipani haber dicho a La Diaria que tenía “la convicción de que él volverá a la actividad política”, luego de criticar a la vicecanciller Carolina Ache por solicitar a la Corte Electoral la lista 10 para Montevideo, número identificado con el excandidato a presidente y exministro de Turismo. “No me metas más en líos” y “no voy a volver” fueron algunas de las palabras que escuchó el diputado del sector Ciudadanos, según reconstruyó El País.



De todos modos, el mensaje transmitido en esa conversación-que fue mencionada por Búsqueda semanas atrás- no convenció a casi ningún dirigente, porque son pocos los que creen que Bordaberry estuviera hablando en serio.

Los más cautos aseguran que “capaz que no vuelve, pero no será por eso”, en relación al percance que tuvo con Schipani. Otros entienden que es una decisión que “aún no ha tomado”, y que lo que dijo -en esto coinciden todos- fue en un momento de “calentura”. Y luego -sobre todo entre los batllistas- están quienes no tienen pruritos en reconocer públicamente que siguen esperando el retorno del dirigente como si nada hubiera pasado.



“En la medida en que no hubo una manifestación formal del propio exsenador sigue estando la posibilidad de que decida volver a la actividad política”, dijo, por ejemplo, el diputado Conrado Rodríguez.



Porque nadie duda -aunque no todos lo asumen con el mismo énfasis- de la importancia de Bordaberry para el futuro electoral del partido. En efecto, en todos los escenarios medidos por las últimas encuestas, el Partido Colorado tiene un mejor posicionamiento si cuenta en su grilla con el excandidato, que es además claro favorito a quedarse con la interna en caso de competir (ver aparte). Y esto sin tener en cuenta el antecedente que a nadie se le escapa: que la mejor peformance electoral del partido -luego de 1999- se logró en 2009, al obtener 17% en los comicios de octubre de ese año, marca que ni siquiera fue superada con el arribo de Ernesto Talvi en 2019.



“Yo creo que sería importante que volviera al partido”, insistió el diputado Rodríguez, al sintetizar un deseo colectivo.

Con o sin Bordaberry, en el partido fundado por Fructuoso Rivera piensan desde hace tiempo en las fichas con que cuentan para las próximas elecciones, y las esperanzas las tienen en particular en los nombres que están hoy en el Poder Ejecutivo, en la gestión de organismos importantes o con alto perfil mediático.



Las mediciones han sido variadas. Pero por lo general aparecen en el radar de la gente Robert Silva -presidente de la Administración Nacional de Educación Pública y figura del gobierno al frente de la reforma educativa-, el penalista Andrés Ojeda -de frecuente aparición en la prensa como abogado del sindicato policial- y el expresidente Julio María Sanguinetti.



Asimismo, también figura el ministro de Ambiente y coordinador de Ciudadanos, Adrián Peña, aunque al momento ha preferido mantenerse al margen de toda conversación sobre su eventual candidatura. Lleva adelante una gestión ministerial que gran parte de la dirigencia colorada califica desde “muy buena” a “brillante”, términos similares que se utilizan en el partido a la hora de también juzgar la labor del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez -otro de los mencionados como posible candidato.



Sin embargo, hay quienes entienden que esos nombres aún no pueden traducirse como presidenciables. “Todavía no hay ninguno que esté despuntando”, dijo a El País un alto dirigente.

“Yo tampoco veo que el partido tenga candidatos claros”, dijo en ese mismo sentido la vicecanciller Carolina Ache, aunque destacó el “buen trabajo” que realizan todos los nombrados, más el ministro de Turismo, Tabaré Viera, y el director de la Oficina de Planeamiento y Prespuesto, Isaac Alfie.



Otras visiones sostienen que el panorama interno está prácticamente “incambiado” desde hace mucho tiempo. Asimismo, hay voces que aseguran que todavía es muy temprano para hablar de eventuales candidaturas, más acordes de ser abordados el año que viene. “Ahora la preocupación y el foco del partido tienen que estar en la gestión y sería un error distraernos en estos temas”, afirmó, así, Schipani.