Colorados responden a críticas por propuestas

En pleno acto de lanzamiento de la lista 600 que tendrá a nivel nacional una sola plancha al Senado y una por cada departamento a Diputados, el candidato colorado Ernesto Talvi se despachó contra quienes critican sus propuestas.

Talvi dijo ayer que en la carrera hacia la elección nacional del 27 de octubre “preservará a rajatabla” la identidad del Partido Colorado. “Somos liberales, somos humanistas, somos progresistas y somos internacionalistas, quien quiera un proyecto nacionalista, quien quiera un proyecto conservador, quien quiera un proyecto corporativista, que lo busque en otro lado”, apuntó el presidenciable que fue ovacionado por el público que colmó la sala de asambleas de la Casa del Partido Colorado.



Ese tipo de propuestas “no están aquí”, dijo el economista que añadió que si bien “hay partidos para todos los gustos, no pretendemos tener la totalidad de los votos”. Y añadió: “El que siente que lo que quiere comprar, nosotros no lo vendemos, que lo compre en otra tienda, no vamos a salir a buscar los votos de aquellos que no piensan y no sienten el país como lo sentimos. No los queremos a esos votos”.



Durante la campaña, Talvi ha protagonizado enfrentamientos políticos con varias figuras del oficialismo e incluso de la oposición como con el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el candidato del Partido de la Gente, Edgardo Novick.



La semana pasada, tras la victoria de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández en las PASO de Argentina, el Frente Amplio no solo celebró la derrota del presidente Mauricio Macri que busca la reelección, sino que aprovechó para asimilar los programas de Talvi y del blanco Luis Lacalle Pou con el que llevá adelante el mandatario del vecino país.



Talvi se desmarcó de Macri tras las elecciones argentinas y señaló que en su actual programa de gobierno no hay ninguna propuesta similar a las ya realizadas por el gobierno del líder de Cambiemos.