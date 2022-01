Colorados rechazan negativa de la IMM a retirar llaves de la ciudad a Daniel Ortega

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Colorado criticó y lamentó el rechazo de la Intendencia de Montevideo (IMM) al pedido que realizó de retirarle la llave de la ciudad al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Ante la solicitud presentada, el intendente interino, Guillermo Moncecchi, respondió el pasado viernes: "No existe en el digesto departamental ni en otro cuerpo normativo la opción de retirar. Este acto protocolar se gestó en el ámbito diplomático".



Además, indicó que “la Intendencia de Montevideo no tomará decisiones que resulten una injerencia en el desarrollo de las relaciones exteriores y diplomáticas del Uruguay, tema que por su competencia, le corresponde al Poder Ejecutivo - Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Frente a la respuesta de la comuna, el Partido Colorado dijo este lunes en un comunicado que "la entrega de las llaves de la ciudad de Montevideo emana de un acto administrativo de la Intendencia. No existe otro órgano estatal con las potestades jurídicas para hacerlo".



Asimismo, afirmó que "no puede sostenerse que no existe en el digesto departamental ni en otro cuerpo normativo la opción de retirar las llaves. No es necesaria ninguna normativa específica pues rige un principio general del derecho que es el de la revocabilidad de los actos administrativos".

Los colorados no dudan que en "ocasiones estas distinciones se coordinen con el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que es claro es que, si bien la Cancillería puede sugerir su otorgamiento, la decisión final la tiene la Intendencia, que debe dictar la resolución".



En esa línea, entienden que "revocar una resolución propia no constituye de ninguna manera una injerencia en la política exterior del país, en todo caso, quitar el reconocimiento del gobierno capitalino a Ortega la respalda, alineándose con los señalamientos realizados por esta, evitando mantener vigente tan honorable distinción en tan abyecto personaje".