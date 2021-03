Colorados en Paysandú adhieren a la recolección de firmas contra la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El único edil que tiene el Partido Colorado en la Junta Departamental de Paysandú y el prosecretario de la juventud colorada, junto a más de 20 jóvenes, pusieron su firma para la campaña del Frente Amplio y el Pit-Cnt, con la que pretenden convocar a un referéndum para derogar parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

La situación, que sorprendió en la interna colorada, provocó al mismo tiempo el “beneplácito” de la Comisión Departamental Pro Referéndum. En un comunicado, esta informó que había recibido “el respaldo de la bancada departamental del Partido Colorado, Batllistas” y de “una agrupación de jóvenes del mismo partido”.

Se trata del edil David Helguera, de Guichón, que en la última campaña nacional militó bajo el sublema Batllistas Unidos; y de Renzo Spolzino, un joven que integró las filas del líder de Batllistas en Paysandú, el hoy subsecretario de Industria, Walter Verri.

Spolzino, que ya firmó en la campaña Pro Referéndum junto a más de 20 jóvenes colorados, dijo a El País que está en contra de que “no se pueda hacer una protesta laboral”. “Si vos querés o estás en desacuerdo con algo, se le da más potestad al empleador; es un derecho que se pierde”. También rechaza el artículo que “refiere a que el personal departamental, policial o municipal pueda intimar a retirarse a quien duerma en la vía pública”. El País intentó comunicarse sin éxito con el edil colorado David Helguera.

La adhesión es “muy significativa”, según entienden dirigentes locales del Frente Amplio, dado que se trata de las primeras firmas que se reciben de dirigentes del oficialismo. Incluso, el exintendente frenteamplista Guillermo Caraballo saludó la decisión del prosecretario de la juventud colorada al publicar en febrero en su cuenta de Facebook una fotografía que registraba su rúbrica.

El caso, que ya llegó a la sede Martínez Trueba e incluso a oídos del expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, generó una inmediata respuesta de Batllistas. El sector emitió una declaración ayer tomando distancia de lo sucedido. Señala que no apoya “ninguna” campaña de recolección de firmas y que no estará nunca en contra de una ley que “fue votada y aprobada por todo el gobierno de coalición”.



En la misma línea se mostró ayer Verri, dirigente colorado de Paysandú, hoy en el gabinete. “No compartimos esa posición personal. La respetamos porque está en el marco de sus libertades, pero no las compartimos”, señaló.

Recolección de firmas contra la LUC. Foto: Leonardo Mainé

El subsecretario de Industria dijo que Batllistas respaldó siempre todo lo que el Partido Colorado resolvió y votó en el Parlamento. “Estamos totalmente de acuerdo con la LUC y no hacemos campaña para recolectar firmas; al contrario, aconsejamos no firmar”, señaló en diálogo con El País.



Su tono fue el mismo de la declaración de Batllistas, que en su cuarto punto considera que “las conductas asumidas por personas electas por el lema en Paysandú, son en el marco de sus legítimas libertades individuales”, pero no se comparten ni convalidan.



La situación también generó indignación en filas blancas sanduceras, donde entienden que no es momento de mostrarse divididos cuando la oposición busca hacer caer la LUC. Hasta ahora se reunieron 252.720 firmas de unas 700.000 necesarias.

Comisión saluda la postura de colorados El presidente de la Comisión Nacional Pro Referéndum en Paysandú, Marcelo Nicolau, dijo a El País que la decisión de los dirigentes colorados es “satisfactoria” porque “muestra que el tema de la Ley de Urgente Consideración atraviesa a toda la sociedad y no es una cuestión meramente partidaria”.



Para el coordinador de la campaña en Paysandú, se trata de “una cuestión que atraviesa a todos los estamentos y desde ese punto de vista los propios partidos políticos están atravesados por opiniones diversas”. Nicolau entiende, a diferencia de Batllistas, que la firma de los dirigentes colorados corresponde a toda la agrupación y no es a título personal: “Es una agrupación que de hecho constituye la bancada” departamental, señaló en diálogo con El País.