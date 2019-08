Colorados largaron la campaña con un mensaje de unidad

Esta semana Ernesto Talvi y Robert Silva comenzarán una gira por el interior del país como muestra de “agradecimiento” tras las elecciones internas del 30 de junio. Ahora -ya con la fórmula presidencial proclamada por la Convención Nacional del Partido Colorado- todo el foco está puesto nada más que en las del 27 de octubre.

Es que ayer 425 convencionales se reunieron en la Casa del Partido Colorado y proclamaron la candidatura a la vicepresidencia de la República del docente y abogado Robert Silva, una instancia formal que terminó de consolidar la fórmula presidencial.



El candidato a la Presidencia Ernesto Talvi cerró ayer la Convención con un mensaje en el que apeló a la unidad de todos los colorados de cara a octubre porque “la patria necesita al Partido”, dijo. Ovacionado y ante la atenta mirada de su excontendiente -el dos veces presidente Julio María Sanguinetti- Talvi señaló que su fuerza política trabajará no solo para tener un país “más justo”, sino para desterrar el concepto del “piloto automático” del actual gobierno.



Su idea es “devolverle a Uruguay su futuro” para “darle aire” a los productores, comerciantes y trabajadores “hoy asfixiados”, y también para “devolverles las oportunidades a miles de chiquilines de barrios pobres del país que el Estado hoy abandona y deja sin atender”.



Talvi dice que de ser electo presidente pondrá a la “economía de pie” y generará puestos de trabajo “para que los jóvenes puedan soñar con un proyecto de vida en la tierra que los vio nacer. Venimos a llamar a las cosas por su nombre y a actuar en consecuencia. Venimos a honrar nuestras mejores tradiciones y venimos a trabajar para dejarle a nuestros hijos un pequeño país modelo”, añadió el economista.



Ayer 422 convencionales votaron por la candidatura de Silva, algunos, porque entienden “trae consigo el legado Batllista”, otros, por su “nobleza” y “entrega” por el Partido desde que era joven cuando con apenas 25 años fue el propio Germán Rama quien lo designó en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Hubo tres convencionales que no votaron por Silva. Dos se abstuvieron de hacerlo y en un tercer caso, el convencional se retiró de la sala.



Tras la proclama que fue anunciada por los funcionarios de la Corte Electoral que ayer encabezaron la organización, Silva dijo que su propuesta es “construir una sociedad nueva, solidaria y participativa” y que en ello trabajará para tener mayor transparencia, rendiciones de cuentas, más regulaciones y descentralización, dado que hoy la misma está “a la deriva”, subrayó. Silva llamó a los colorados a no dejarse “amedrentar” por los “relatos que se han construido”, apuntó. “Tenemos que estar bien orgullosos del Partido al que pertenecemos, hablamos con cartas a la vista”, dijo el flamante candidato.

El docente y abogado también propone no etiquetar al que piensa distinto, es más, llamó a acercar al Partido Colorado justamente a todos los que así piensan.



“Tenemos que hacer conocer la propuesta sin agravios, sin etiquetas y sin insultos (...) respetamos a todos los uruguayos piensen lo que piensen”, señaló. Por último, Silva pidió “abrir las puertas” del Partido Colorado de forma de “convencer a los colorados para que vuelvan a militar”.



Los exprecandidatos a la Presidencia por el Partido Colorado, Julio María Sanguinetti y José Amorín Batlle fundamentaron sus votos a Silva.



El dos veces presidente consideró que siente una “enorme alegría” de elegir a Silva como compañero de fórmula de Talvi, a quienes consideró “hijos del Batllismo”. “Ambos creo que son sociológicamente el resultado de lo que ha sido en este país el Batllismo”, señaló. Por su parte, Amorín llamó a “comprometer nuestro trabajo para llevar a esta fórmula a la Presidencia de la República”.

Redactan un programa único.

Los tres sectores del Partido Colorado están manteniendo reuniones de coordinación para alcanzar un programa único que integre propuestas de Ciudadanos (Ernesto Talvi), Batllistas (Julio María Sanguinetti) y de Uruguay Batllista (José Amorín Batlle). Fuentes políticas indicaron ayer a El País que las incorporaciones que se han realizado al programa de Talvi de los otros sectores no suponen grandes cambios en los temas que ya propone el propio sector del candidato. Paralelamente, Ciudadanos ya definió su lista a Diputados. El primer lugar de la plancha será ocupado por el diputado Ope Pasquet, que fue el más votado en Montevideo. Lo sigue el prosecretario general del Partido Colorado Felipe Schipani y María Eugenia Rossello. En cuarto lugar estará Medardo Manini. En el caso de la lista al Senado, que aún no está cerrada, la misma será encabezada por el propio candidato y se analiza si el diputado colorado Adrián Peña ocupará el segundo lugar.

Lamentaron la ausencia del senador Bordaberry

La polémica generada tras la decisión de Talvi y Sanguinetti de desaconsejar al senador Pedro Bordaberry abrir una lista propia de cara a octubre, también se instaló por momentos en la Convención Nacional.



El exfiscal Gustavo Zubía -ahora en filas del Partido Colorado- lamentó la “ausencia” del legislador en la campaña de cara a octubre. “Más allá de las articulaciones racionales de un sentido y en otro, la ausencia de Bordaberry a octubre de este año, donde esperaba contar con la fuerza de su trabajo y de la dirección que ha realizado como legislador”, sorprendió a Zubía, según declaró a su turno para fundamentar el voto a la candidatura a la vicepresidencia de Silva.



Destacó también su rol como legislador “procurando interpelaciones, procurando comisiones investigadoras y procu- rando proyectos de ley de los cuales me he visto -muchas veces- representado”, indicó. Otro de los convencionales que también apuntó al tema fue Eduardo Quintana, quien se abstuvo de votar por los denominados “excluidos”.



La semana pasada el propio Bordaberry contó en radio Sarandí que Talvi y Sanguinetti le recomendaron no presentar una lista como senador por el Partido Colorado por razones de “estrategia” que respondían meramente a aspectos electorales. Talvi, en declaraciones que recogió El Observador durante la grabación del programa “De Cerca” (Tv Ciudad), dijo que “es enormemente injusto para los que hicieron el esfuerzo en la interna y los ciudadanos que fueron a votar”.



El economista agregó que “hubo una competencia interna en la que participaron miles de personas que pusieron esfuerzo físico, emocional y financiero para vertebrar y ordenar la forma en la que los partidos van a la elección”. Talvi ejemplificó la situación explicando que “si querías entrar en las semifinales, competí en los cuartos de final”. Y señaló: “Hasta Sanguinetti con 83 años lo hizo. ¡Sanguinetti se ganó su lugar!”.