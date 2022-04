Para algunos colorados, no existe coalición en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



La votación en contra del préstamo de US$ 70 millones que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, solicitó al BID, dejó en evidencia varias cosas a nivel político en Montevideo. Una de ellas, la más obvia, es que la administración frenteamplista no cuenta con las mayorías necesarias para encarar obras de envergadura que dependen del financiamiento externo. Pero también puso de manifiesto una fractura en la bancada del Partido Colorado (los dos ediles de Ciudadanos votaron a favor a pedido del ministro de Ambiente, Adrián Peña, quien lidera ese sector) y que la coalición no existe como tal en Montevideo.

“Los compañeros de trabajo (del Partido Nacional) y Laura Raffo insisten en decir ‘coalición de Montevideo’. Pero nadie del Partido Colorado entiende que existe un coalición en la capital”, declaró a El País el edil de Ciudadanos Tulio Tartaglia, uno de los que votó a favor del endeudamiento pretendido por la intendenta Cosse.



En tanto, desde el Partido Nacional se entiende que -a juzgar por los resultados del funcionamiento de la coalición a nivel nacional- este no es el mejor camino a tomar.

“Con los colorados tenemos buena relación y creo que tras la votación los blancos salimos fortalecidos como partido. Nosotros no nos vamos a meter en las opiniones de la otra colectividad política, aunque obviamente nos llamó la atención que hubiera un mandato del ministro Peña de votar el préstamo afirmativamente”, dijo a El País el edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón.



Y agregó: “Entiendo que hay intereses de su cartera, pero me parece que las declaraciones del ministro diciendo que ‘en Montevideo no hay coalición’ son poco afortunadas. Creo que en la capital del país justamente lo que hay que hacer es traccionar como coalición, porque el modelo para nosotros y para el sistema político ha sido y es exitoso. Así accedimos al gobierno nacional”.



Según Rodríguez, es un hecho “inusual” que se haya mandatado a los ediles colorados a votar junto a la bancada del Frente Amplio. “No lo esperábamos. Si después esto tiene consecuencias a nivel de la Torre Ejecutiva, yo no lo sé”, dijo.

Mensaje "contradictorio"

El legislador blanco indicó que, a la luz de lo que ocurrió la semana pasada en la Junta, también le llama la atención un tuit del ministro Peña en el que el secretario de Estado dijo textualmente el 21 de julio del año pasado: “Todos queremos obras para Canelones, pero hay un mañana y otros pagarán lo que hoy se compromete. Si la Intendencia no tiene recursos para obras no puede ser culpa de quienes no estamos en el gobierno. Hay que asumir responsabilidades. ¡Ajuste en la gestión y nosotros dispuestos!”



"En Montevideo hay que traccionar como coalición". Diego Rodríguez Edil del Partido Nacional

Según Rodríguez (lista 404), los dos ediles de Ciudadanos han sido muy críticos con la gestión de Cosse, por lo cual le sorprende que hayan votado a favor del endeudamiento que planteó la jerarca. “Peña había adelantado en una reunión en la Torre Ejecutiva que estaba a favor del préstamo. Después hubo algunas reuniones con Sanguinetti y nosotros nos enteramos cuatro o cinco días antes que el Partido Colorado estaba fraccionado y que dos iban a votar a favor y dos en contra. Es un tema interno del Partido Colorado, que tendrán que resolverlo si así lo consideran necesario. Nosotros, como Partido Nacional, justamente lo que hicimos fue abroquelarnos y fortalecernos en Montevideo. Y decir que no iba el endeudamiento de Cosse”.



No hay contradicciones

Tartaglia, quien es además subsecretario general del Partido Colorado, señaló que el préstamo se votó porque de no resultar aprobado, la cartera de Ambiente deberá pagar algunas de las obras propuestas por la Intendencia.



Y explicó respecto a la coalición de la que hablan los blancos que, desde su punto de vista, no existe en Montevideo.



“Tuvimos una coalición y nos presentamos bajo el lema Partido Independiente para intentar acceder al gobierno montevideano. En base a ese intento, teníamos una plataforma en común por si llegábamos a ganar, igual que lo que pasó en la elección nacional, para la que se hizo un acuerdo programático. Se ganó el gobierno nacional y se aplica la plataforma programática (entre la que está la LUC, la división de ministerios y otra serie de cosas). A nivel departamental, al no acceder al gobierno, no tenemos un acuerdo programático para actuar como oposición. Entonces, no hay una coalición”.



Según Tartaglia, la principal candidata de ese proyecto de coalición para Montevideo, Laura Raffo, “aceptó un cargo en un organismo político de su partido”, lo cual hace imposible que los colorado sigan encolumnados detrás de su figura: “Raffo ya dejó de representarnos. Y la coalición supone un entendimiento. Pero al no ganar, el Partido Colorado entiende que no hay una coalición departamental. Son los blancos los que insisten en decir ‘coalición de Montevideo’. Tenemos diálogos y la mano tendida, pero eso no es así como lo presentan”.