Colorados pueden ir al balotaje según la última encuesta de Cifra

"Tenemos sorpresas”, dijo anoche la directora de Cifra Mariana Pomiés en Telemundo y anunció un cambio relevante en el panorama electoral hacia las elecciones de octubre: una caída brusca de diez puntos en el Partido Nacional en apenas dos meses y una suba de seis puntos en el Partido Colorado.

Todo eso hace que el candidato colorado Ernesto Talvi se ubique a solo tres puntos del nacionalista Luis Lacalle Pou en la intención de voto, dentro del margen de error en la encuesta que dio a conocer Cifra. Así, ya no es seguro que el Partido Nacional sea el que pase a la segunda vuelta de noviembre, afirmó Pomiés, y el escenario hoy es parecido al de la elección de 1994, con tres partidos con porcentajes similares.



Cifra difundió su primera encuesta tras las elecciones internas, ya con los candidatos definidos. Ante la pregunta “a quién piensa votar en las elecciones nacionales del último domingo de octubre”, el 33% respondió Frente Amplio, 25% Partido Nacional, 22% Partido Colorado, 5% Cabildo Abierto y 1% Partido Independiente. Los demás partidos suman 2% y hay 12% que tiene la intención de votar en blanco o anulado o está indeciso.



La encuesta de Cifra se realizó mediante teléfonos fijos y celulares con 815 entrevistas entre el 1° y 10 de agosto. El margen de error es de 3,5 puntos porcentuales.

Evolución.

El Frente Amplio muestra “bastante estabilidad” en lo que va del año con una leve caída, según Cifra. La izquierda pierde tres puntos desde abril pero solo uno desde la última medición, en junio.



El principal cambio ocurre en los partidos tradicionales. El Partido Nacional, con una interna competitiva, había crecido a 35% en junio y en dos meses bajó diez puntos: llega al 25%. Es la medición más baja del año.



En contrapartida, el Partido Colorado sube seis puntos (de 16% a 22%) después de las internas, y hoy se posiciona a apenas tres puntos del Partido Nacional. Pomiés dijo que la diferencia entre Lacalle y Talvi hoy es “muy pequeña, considerando el margen de error” y que, con los candidatos ya definidos, el Partido Colorado “ha sabido capitalizar mejor y darle fuerza a ese liderazgo” de Talvi “que es muy nuevo”.



¿Qué partido de la oposición pasará a la segunda vuelta? “Ya no esta tan claro” que sea el Partido Nacional. Lacalle Pou “no preveía esta situación hace unos meses” y “debería haber una reformulación de la estrategia”, indicó Pomiés.



En cambio, Talvi “debería tener todo para ganar”, porque hace solo algunas semanas “nada indicaba que podría disputar una segunda vuelta en noviembre”. El escenario es parecido al de 1994, con tres partidos en disputa. Aquella elección la ganó el Partido Colorado con 32,35%, seguido por el Partido Nacional con 31,21% y el Frente Amplio con 30,61%.

¿Hay riesgo de que el Frente Amplio no llegue al balotaje? La directora de Cifra dijo que hoy la diferencia es “significativa” con blancos y colorados y que no parece viable que el candidato Daniel Martínez quede tercero. Pero Pomiés indicó que la situación tampoco favorece a la izquierda. “Hay que ver qué pasa, este camino recién empieza”, afirmó.



En tanto, Cabildo Abierto se posiciona cuarto con 5%, muy lejos de los demás “partidos chicos”, aunque con un nivel más bajo de intención que la encuesta de Opción, que la semana pasada le otorgó 10%.



Por último, un 12% de los consultados está indeciso o votará en blanco o anulado. Pomiés dijo que los indecisos están ideológicamente en el centro y, por lo tanto, todos deberán “caminar” hacia allí.

El cambio en estos cinco años

Si se compara la intención de voto actual con la de hace cinco años, la caída del Frente Amplio (FA) es similar a la del Partido Nacional. En agosto de 2014 el FA reunía el 41% de apoyo y hoy sólo logra el 33%, ocho puntos menos. El Partido Nacional tenía el 32% de intención de voto, y hoy tiene 25%, también siete puntos menos. El único que crece es el Partido Colorado, de 15% a 22%, siete puntos más que en 2014. La suma de votos hacia los blancos y los colorados era 47% en 2014, igual que hoy. La diferencia es Cabildo Abierto, que hoy tiene 5% y hace cinco años no existía.



El informe de Cifra concluye así: “Este es el clima partidario hoy, antes de que comience la campaña formal (..) La campaña no suele cambiar la intención de voto del electorado más comprometido, pero sí la de los uruguayos que suelen estar más alejados de la política y que sólo se acercan cuando llega el momento de votar, porque no hay más remedio en elecciones obligatorias. En esta campaña será aún más importante que en otras anteriores lo que muestren los candidatos, ya que parece haber un grupo más volátil de electores”.