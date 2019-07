¿Por qué los colorados argumentan que el caso de Silva no es igual al de Sendic?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El domingo de noche el candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi se reunió con Julio María Sanguinetti, José Amorín Batlle y con el consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Robert Silva para definir la fórmula presidencial colorada.



Fue justamente a Silva a quien Talvi, en consenso con Amorín Battle y Sanguinetti, le ofreció la candidatura a vicepresidente para completar la fórmula de cara a las elecciones nacionales de octubre.

Pero luego del ofrecimiento se abrió el debate constitucional de si Silva está habilitado para este cargo.



Según informó este lunes el diario El Observador algunos juristas indican que Silva debió haber renunciado al cargo de consejero de la ANEP hace un año para poder postularse a la vicepresidencia ahora.

Según el artículo 201 de la Constitución "los miembros de los Directorios o Directores Generales de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, para poder ser candidatos a legisladores, deberán cesar en sus cargos por lo menos doce meses antes de la fecha de la elección".

Pero el debate se centra en si el vicepresidente de la República es legislador o no.



En el 2017 en el Parlamento se discutió si Raúl Sendic, que renunció a su cargo como vicepresidente de la República, podía cobrar un subsidio o no.



En ese momento, según consignó El Observador, dos senadores colorados (Amorín Battle y Pedro Bordaberry) argumentaron que no debería cobrarlo ya que el vicepresidente es un legislador y por lo tanto no le correspondía hacer uso de ese beneficio.



"Hay dos argumentos en contra. Uno dice que el vicepresidente no es diputado ni es senador. Y es posible. Pero no cabe duda que es legislador", le había dicho Amorín a Lucía Topolsanky -que sucedió en el cargo a Sendic- durante el debate por el subsidio del exvicepresidente.



Justamente con Amorín Battle en la reunión el candidato Ernesto Talvi le ofreció a Silva ser su acompañante de fórmula.



El diputado Ope Pasquet se refirió este lunes a la situación de Silva.



"La posición de los senadores colorados en ese debate fue una posición, por supuesto legítima. pero fue de ellos", dijo Pasquet en entrevista con Informativo Sarandí (radio Sarandí) y agregó que "no hubo ningún pronunciamiento de los órganos partidarios" en relación a Sendic en aquel entonces.



"Nosotros tenemos una visión distinta del tema", indicó el diputado colorado y explicó que "parece claro a la luz de la Constitución que el vicepresidente no es legislador y creemos por lo tanto que Robert Silva puede ser candidato a la vicepresidencia". "Nos parece que desde el punto de vista estrictamente jurídico hay una serie de argumentos que demuestran esto que estoy diciendo: en primer lugar cuando la Constitución se refiere al vicepresidente en el artículo 150 lo ubica dentro del Poder Ejecutivo. Después hay una series de disposiciones que establecen un régimen jurídico distinto para el vicepresidente que a menudo corre con el presidente por un lado y para los senadores y representantes por otro", agregó.

"Hay una evidente contradicción", admitió Pasquet, pero agregó: "Lo que digo es que esa posición de los senadores (por Bordaberry y Amorín Battle) fue sostenida a título personal, no hubo pronunciamiento del Partido (Colorado), no nos consultaron, no nos pidieron opinión", sostuvo.



"El argumento que utiliza el senador (José) Amorín para decir que el vicepresidente es legislador sería que como participa en el ejercicio de la función legislativa es legislador. Esto no es así porque la función legislativa está regulada en la Constitución", explicó. " (Hay) toda una sesión que habla de la proposición, discusión, sanción y promulgación de la ley y en todo el proceso legislativo interviene reiteradamente el Poder Ejecutivo y nadie dice que por intervenir en el proceso legislativo los integrantes del Poder Ejecutivo tienen además la condición de legisladores, no la tienen", aseveró.