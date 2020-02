Colorados aprueban hacer acuerdos por Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ayer la Convención del Partido Colorado votó a favor de habilitar a su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a hacer acuerdos con otros partidos para comparecer con un lema común en las elecciones departamentales y municipales de Montevideo en mayo.



En la elección podían participar los 600 convencionales y se precisaban 400 votos para aprobar la iniciativa.



Tras el escrutinio se supo que la habilitación al acuerdo obtuvo 508 votos y la negativa apenas 20 sufragios.



Además de aprobar el acuerdo con otros partidos, se dispone la abstención del Partido Colorado en los comicios departamentales y municipales a celebrarse en mayo en Montevideo.



El excandidato presidencial del Partido Colorado y futuro canciller, Ernesto Talvi dijo que el resultado de la votación “habilitó por abrumadora mayoría la posibilidad de realizar acuerdos para la elección departamental de Montevideo” y que es un “importante espaldarazo para impulsar un candidato de consenso de la coalición”.



Nombres.

En el momento de votar, Talvi afirmó ayer que “hay nombres que por razones obvias no voy a mencionar, estamos manejando nombres de personas que permitan a la coalición presentar un candidato o candidata que pueda concitar la adhesión de todos nosotros y que con el apoyo de todos los partidos y un muy buen programa departamental nos ponga ante la disyuntiva que estaba el electorado a nivel nacional”.



Sobre las primeras horas de la tarde votó el expresidente y secretario general del partido, Julio María Sanguinetti. En esa oportunidad dijo que el expresidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak, no alcanzó el consenso en la coalición y que “Pedro Bordaberry es un gran candidato a todo”, pero “hoy está en un proyecto de vida distinto con el Manchester City” por lo que “desgraciadamente hoy no está en consideración”.



Por otro lado, Sanguinetti destacó que “lo esencial en estas elecciones municipales de Montevideo es decidir entre continuidad o cambio”.



“Más importante que el nombre del candidato (alguien serio y capaz), es que haya voluntad de cambiar y el apoyo de un gran equipo de gobierno departamental”, afirmó.



“Acá el tema es la continuidad, es decir vamos a seguir con los gobiernos frentistas, vamos a seguir con los pequeños comercios devastados por los impuestos , con los sofás supermillonarios que tergiversan las viejas plazas de la Ciudad Vieja, con todas esta mediocridad o vamos a intentar un cambio. Yo espero encontrar un candidato digno y honorable”, afirmó.